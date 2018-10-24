請假隆乳圓夢！主管6個字開除她 網勸妹子：職場別說真話

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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請假隆乳圓夢！主管6個字開除她 網勸妹子：職場別說真話 請假隆乳圓夢！主管6個字開除她 網勸妹子：職場別說真話(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

女生對自己身材不滿意時，會藉由運動改善體態，但「胸部」過了發育期就很難再長大，因此會有部分的人選擇隆乳，讓自己身材更迷人。最近有一名女子打算向公司請假一周做隆乳手術，豈料被主管威脅隆乳就開除她，原因更讓她傻眼；原PO的親身經歷讓網友很心疼，有人勸她「職場不要對人說真話，會吃虧的」。

23日晚上有一名女網友在臉書社團抱怨她的公司主管，她說自己原本計畫下個月要請假一個星期，去醫美診所做隆乳手術，完成她多年來的心願；當天上班時，主管特地問原PO動手術的時間，之後竟表示「要隆乳的話就會被公司開除」。

原PO和主管講完話後，她特地問公司的會計知不知道原因，沒想到對方告訴她，主管覺得她去隆乳是「傷害公司風氣」，稱「客戶來公司覺得不好看」；她聽完原因後當場傻眼，因為他已經在該公司工作4年，薪水不多但念舊所以選擇留下來，沒想到如今卻被這樣對待。

她感慨自己只是想完成夢想，不禁懷疑「請一個星期的假很過分嗎？」，而為了維護自身權益，她也問網友「我的情形公司開除我，我能要求資遣費嗎？」；最後原PO也解釋，她沒有到處跟人家說要隆乳，是其他同事口無遮攔到處傳八卦，才會害她陷入這種窘境。

許多網友看到原PO的親身經歷都很不捨，紛紛留言替她打氣，「等公司開除可以告它領一筆錢，又可以離開那間公司，一舉兩得」、「這是個人私事，拿來當開除理由好扯喔」、「484老闆娘說要開除妳的？」、「別幹了！奶大不用怕沒同事」、「傻傻的女孩，在職場別對人說真話，會吃虧的」、「隆乳別講出去啊，尤其公司」。

大樓工地高空「懸掛一個人」 ...

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