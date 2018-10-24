辣妹清真寺前「露三點」 腿開開滾地毯後gg了！

2018年10月24日 18:17 林孝芸

比利時一位26歲女模瑪麗莎․芭本(Marisa Papen)作風大膽，她的拍攝尺度都很大，且她有一個很遠大計畫，就是要在各大古文明前「裸拍」。日前她到了土耳其伊斯坦堡脫光光大露三點，大膽挑戰宗教體制，還表示自己不怕被逮捕，但下場當然是被警方抓個正著。

綜合外媒報導，芭本是一位喜愛「超自然生活」的人，她自稱自己是一個「靈魂狂放不羈的藝術家」，而她與攝影師更有一個瘋狂的計畫，就是脫光衣服，到北非拍攝一系列以古文明為背景的寫真。

芭本不畏懼他人眼光，十分做自己。(圖/取自Marisa Papen臉書）

去年她曾到埃及吉薩金字塔全裸拍攝，為了避免麻煩，她甚至賄賂了巡邏的年輕人，順利完成拍攝。但就在盧克索的神廟前拍攝時，卻被保安當場抓個正著，將她與攝影師逮捕入獄。

但這卻沒有因此讓她打消拍攝的念頭，今年6月，她跑到以色列哭牆拍攝，甚至用下體夾住以色列國旗的旗桿，不僅如此，她還在神聖的宗教聖地裸奔，引發不少討論。

她在聖索菲亞大教堂取景。(圖/取自每日星報dailystar)

近日，她到了土耳其伊斯坦堡著名的地標「聖索菲亞大教堂」前，不顧他人眼光大露三點，更全裸躺在地毯上翻滾拍照。

她躺在地毯上拍攝。(圖/取自每日星報dailystar)

事實上，芭本希望能追求女性平權，「這是對自由的呼喊。我渴望回到一個女性為王的時代」，希望能藉由裸體，讓人們能真正獲得身心靈的解放。