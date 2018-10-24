夫妻搭機坐商務艙「屁股濕濕的」 站起來發現椅墊都是尿！

2018年10月24日 20:15 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

出國旅行是許多人的興趣之一，最近英國有一名52歲男子維卡里(Andy Vicary)和老婆搭乘英國航空要去牙買加度假，兩人享受做在商務艙的悠閒氣氛，但他突然感到屁股濕濕的，站起來才發現「椅墊上都是尿液」；儘管航空公司願意賠償，仍害他們的度假心情「泡湯」了。

綜合外媒報導，22日英國有一名男子維卡里在網路上分享出國玩搭機遇到的荒謬事情，他和老婆從很久之前計畫一趟牙買加之旅，還特地買了英國航空的商務艙，想要從搭飛機就開始享受度假的氣氛；兩人登機後找到座位就直接入座，接著就拿起香檳慶祝，心裡還想著「這趟旅程真美好」，但過不久他感到屁股濕濕的，站起來發現褲子全濕，而座位椅墊也濕透了。

事發當下空服員立刻替維卡里換坐墊，還把坐墊的套子取下，在那個瞬間他才恍然大悟，「自己的座位已經被尿液滲透，太噁心了」，而他也只能把身上的名牌長褲褪下，換上乾淨的褲子，他最後則被安排到新的座位；被換座位的關係，維卡里整段旅程都無法跟老婆坐在一起，令他尷尬的是，機上不少乘客和他們住到同一間渡假村，逢人就被問發生什麼事，讓他的旅程日日感到煩躁。

儘管最後航空公司向維卡里道歉，表示願意賠償他「4萬的飛行里程數」，但他期待許久的旅程就因為他們的疏失毀了，根本不領情，對他來說「什麼都不夠彌補所遭遇的荒謬事情，它已經毀了我價值5千英鎊(約新台幣20萬元)的夢想假期」。