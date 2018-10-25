新郎喝杏仁茶秒吐暴斃！家屬詭異回應 網驚：謀殺？

2018年10月25日 08:52 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

喜事竟變成喪事！大陸濟南一對新人，最近辦婚禮結婚，豈料新郎在接親時，卻意外身亡，他在喝完一杯杏仁茶後，竟暈倒在婚床上口吐白沫，詭異的是，新郎送醫不治後，其家人就立即替他蓋墓辦喪事，甚至拒絕法醫解剖釐清死因，讓不少網友驚覺不對勁「這謀殺嗎？」

根據《山東商報》報導，27歲新郎與新娘選在21日結婚，豈料新郎在迎親時發生意外。新郎鄰居李秀(化名)在家等候，卻遲遲等不到新人回來，憶訴「一直沒等來，後來我聽到有人打電話，說新郎出了點事」，沒想到隨後就有人將禮花、鞭炮等拆下。

當時村民開始議論紛紛，得知新郎疑似是喝杏仁茶時出事，眾人都難以置信，因為從未聽過新郎有任何疾病，而新郎隨後被送往醫院，接著又至殯儀館，另一名鄰居提到「今天辦喜事，明天辦喪事」、「聽說家人正在給他修墓，很快就得辦喪事了」。

而新人住家相隔3公里，雙方透過親友介紹認識，隨後很快訂婚，一個月後就舉辦婚禮，李秀透露，儘管兩人是鄰居，但從未見過面，因此也不清楚對方長相，沒想到卻發生這起憾事。隔日眾人都陷入傷悲情緒，新郎的父母更是心痛，而親友對此有不想多談。

知情人士透露，他認為是婚鬧釀成的悲劇，因為新郎接新娘時，其中有一個找新娘鞋子的橋段，但在找鞋前，有人就提議讓新郎喝杏仁茶，而他喝了一罐後，就停下來開始找鞋，但沒多久就表示頭暈，甚至直接暈倒在婚床上，隨後就吐出杏仁茶，眾人嚇得趕緊叫救護車，送醫後仍回天乏術。

而當時有請婚慶公司拍攝婚禮現場，其中一名親友至文祖派出所，想透過影片請警方查明新郎的死因，不過需進行解剖才可得知，豈料家人竟決定「還是算了吧！」。這個回應讓許多網友驚覺詭異「有可能是謀殺，就這麼算了？」、「難道家人是兇手」、「氫化物中毒吧！我記得它就是杏仁味的」，也有人解釋「可能怕不吉利吧！」。