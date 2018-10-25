2018年10月25日 11:31 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

人緣好就是有容易被惡整的困擾。台南一名男網友最近生日，豈料他一進公司，就被眼前的畫面嚇傻，門口放有兩根花柱，上面還印有「生日快樂」的字樣，而仔細一看發現，被祝賀的人竟是自己，他當場看傻眼，笑著表示「我是生日不是結婚啊！」。

壽星進公司收「神級禮物」傻眼 網笑：董事長都沒這陣仗(圖翻攝自/爆廢公社二館)

一名男網友在《爆廢公社二館》表示，剛滿36歲他近日生日，豈料某日進公司時，發現門口擺了兩花柱，沒想到靠近一看，上面竟寫著他的名字，還有「生日快樂」，讓他相當無言，直呼生日搞得像結婚一樣。

壽星進公司收「神級禮物」傻眼 網笑：董事長都沒這陣仗(圖翻攝自/爆廢公社二館)

許多網友笑歪表示「董事長生日也沒這麼大陣仗」、「神帥等級的生日快樂」、「這根本是酒店紅牌才有的排場啊」、「表示你不邊緣」、「我以為你開店還是開公司」、「這種朋友好好珍惜，因為真的超屌」、「這禮物太有創意了」。

壽星不只收到花柱，還有紅布條與神明祝壽背板(圖翻攝自/爆廢公社二館)

而此PO文也引發話題，其朋友待他下班後，還請他吃飯飲酒，更掛起紅布條與神明祝壽背板，並笑道「當成神明生在辦理」，而當事人也笑著說「我同事都說我根本單位的男公關」，而其朋友也回應「其實我們本來是打算弄成結婚的樣子」。