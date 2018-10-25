伴娘太美！準新娘怕被搶風采 「加料」陷害她變醜

伴娘太美！準新娘怕被搶風采 「加料」陷害她變醜(示意圖/達志影像)

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新娘總希望在結婚當天是最美的一位。澳洲一名準新娘近日要步入婚姻，並邀請姐妹當伴娘，但由於她們都相當亮眼，她深怕婚禮當日，自己的風采會被搶走，於是便展開「計畫」，打算讓她的伴娘增胖，甚至讓她們穿上超醜禮服，而最終她也如願，成為婚禮上最美的新娘。

準新娘(Penny)在《Whimn》投稿寫下「婚禮前，我偷偷把伴娘養胖了」，近日她決定與未婚夫瑞奇(Richie)結婚，並邀請姐妹當她的伴娘，但卻也成為她的困擾，因為她在家中排行老二，姊姊瑪姬(Maggie)是一名高中音樂老師，她散發自信的氛圍，也總是群體中最美麗的。

而妹妹查莉(Charlie)則是一名兒童書籍插畫家，她外型性感、個性風趣，幾乎每個男人都會愛上她，這讓她感到自卑，深怕婚禮上會被搶走光彩，未來看婚禮合照時，更加凸顯她的平凡，於是她決定實施詭計，在婚禮前幾個月，讓她的姊妹們「變醜」。

準新娘為了能讓自己看起來更美，因此決定「陷害」伴娘，讓她們變胖變醜 準新娘為了能讓自己看起來更美，因此決定「陷害」伴娘，讓她們變胖變醜(示意圖/達志影像)

潘妮向姐妹謊稱，為了婚禮當天大家都能很美，便提議要幫大家製作早餐「減重冰沙」，但實際上裡面竟是添加「高蛋白粉」，而她自己的那份則僅放水果與椰子水，果然到了結婚前幾周，姊妹倆體重不斷攀升，甚至還因此要修改伴娘服的尺寸。

而姊妹三人都擁有白皙皮膚及金髮碧眼，她還刻意決定讓伴娘穿上螢光黃禮服，讓兩人顯得更加浮腫，而婚禮當天，潘妮也如願成為最美的一位，但她也坦承，當看見合照時仍感到有些愧疚，而婚禮過後，姊妹們有時還會要求想喝減重冰沙，不過她則表示無需減重了，而改製作美味的吐司彌補她們。

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