「尼龍袋米粉」不意外？律師林智群揭肉羹老店秘辛

網友指控前鎮區一家羊肉店家，竟然將米粉連同袋子下鍋煮，衛生堪憂。（翻攝爆料公社）

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高雄市前鎮區一家羊肉店，日前驚爆以三色尼龍袋煮米粉，不只衛生局上門稽查，就連網友也喊噁，律師林智群有感而發，自揭小時候常吃老家附近的某間肉羹麵，直到有次看見老闆將客人吃剩的肉羹倒回大鍋，從此他便將該店家視為拒絕往來戶，直呼「有些老闆真的很奇怪，以為別人都沒長眼睛？」

林智群在臉書PO文表示，國中時期有段時間常常在老家附近的某間肉羹麵消費，「因為真的蠻好吃的，後來發生一件事情，林北再也沒上門了！」他說，某次他在等餐的時候，發現有客人結帳後離開，沒想到卻撞見老闆收拾完桌上東西後，竟直接「順手」將客人沒吃完的肉羹倒回大鍋裡，「雖然我年紀小，但眼睛應該已經發育完全，你當林北瞎了嗎？還是欺負我不懂？」、「那個當下反胃的感覺非常鮮明，到現在我還記得～」

林智群表示，自此之後他再也沒上門消費，「不過那家肉羹店現在還在，老闆也還在，生意還是很好，客人還是吃得很高興。」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「口水鍋特別好吃（？」、「呃，最近還是少吃一點好了」；有不少人分享類似經驗「我看到春捲老闆娘用他包春捲的手手找錢給我，我就沒上門過第二次了」、「也有看過麵店用洗衣袋裝大骨下去熬湯的，當下看到也覺得很傻眼」、「美食沙漠某家超有名的炸粿老店也是，食材失手掉在地上，用抹布擦一擦直接放進油鍋」、「我小時候是吃甜不辣老闆把別碗吃剩的醬倒的新的一碗裡…」、「我看過某家很出名的豆花店，工讀生拿著抹布擦桌子，再蹲下擦他的運動鞋」。

尼龍袋裝米粉在滾水中燙熟 尼龍袋裝米粉在滾水中燙熟（圖／翻攝自爆料公社）
噁！米粉連袋下鍋煮 網批「一鍋塑化劑」 前鎮這家羊肉店遭指控，烹煮米粉連同袋子下鍋，衛生堪憂。（柯宗緯翻攝）
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