吵架後女友傳訊喊「寶寶我想你」 嚇得他急報警救人！

吵架後女友傳訊喊「寶寶我想你」 嚇得他急報警救人！(圖/ 翻攝自微博@楚天都市報)

友善列印
／綜合報導

情侶之間往往有屬於兩人的親密暱稱，先前大陸江蘇有一名楊姓男子和女友吵架，對方氣得離家出走，但隔幾天收到她的簡訊，向他追問銀行密碼還在談話間叫他「寶寶」；楊男察覺到情況不對勁，因為女友不曾叫過他寶寶，嚇得他急忙報警，但為時已晚，他的女友已遭殺害，甚至被裝在行李箱棄屍河邊，令他十分悲痛。

綜合陸媒報導，今年5月江蘇常州溧陽市發生一起悲劇，一名楊姓男子到警局報案，表示女友和他吵架後就離家出走，手機關機讓他找不到，隔幾天卻突然收到她的訊息，懷疑他將銀行和支付寶的密碼改掉，要求楊男給密碼她才能使用；但兩人對話中，女友突然一直叫他「寶寶」讓他覺得不對勁，因為兩人之間從來沒有這樣稱呼對方，讓他嚇得決定報警救人。

警方找到監視器畫面，才循線抓到殺害楊男女友的男子。 警方找到監視器畫面，才循線抓到殺害楊男女友的男子。(圖/ 翻攝自微博@楚天都市報)

經警方調查，才知道楊男的女友從事賣淫工作，在5月16日被一名男子約出去，人就從此消失。後來警方透過監視器畫面，得知楊男女友和一名男子先後進入賓館，但之後卻只有男子離開，還帶著一個行李箱；他們循線找到畫面中的男子，才知道他付錢要楊男女友陪伴到天亮，對方想提早離開他才會動手掐死對方。

嫌犯表示他把女子弄死之後，把屍體裝在行李箱帶回家，過了3天就開始有屍臭味，他只好把箱屍丟到河邊；警方也在附近的小河找到楊男女友的屍體，全案仍在偵辦中。而楊男對此難過地說，自己已買好房子準備和女友結婚，沒想到她只是為了賺錢，卻遇到這種悲劇。

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