學生時代「最感人的紙條」 網讚嘆：看到會痛哭流涕

學生時代「最感人的紙條」 網讚嘆：看到會痛哭流涕(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》

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許多人在學生時期，上課的時候都喜歡和同學傳紙條。最近有網友好奇大家學生時代，收過最感人的紙條內容是什麼，沒想到旁邊的15個英文字母引起不少人贊同，讓其他人忍不住直呼，「看到會感動到痛哭流涕」。

原來紙條寫著考試答案，是最令網友覺得最感人的內容。 原來紙條寫著考試答案，是最令網友覺得最感人的內容。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》

有一名網友在臉書社團分享一張照片，畫面中一張白紙上，鉛筆字寫著「學生時代，你收過最感人的紙條是什麼？」，而旁邊有一段用原子筆寫下的回應，「AACAB CDACB BACCA」；原來這張紙條表達的意思，是學生時代考試時收到寫著答案的小抄，最讓人感動。

這張紙條讓不少人心有戚戚焉，紛紛直言「太感動的字條了」、「一學期要收三次」、「這種紙條會感動到痛哭流涕’啊」、「感觸很深啊」、「佛心紙條」、「國小國中高中都做過」、「這真的很感人，雪中送炭的概念」。

許多網友心有戚戚焉，甚至有人說收到這種紙條會痛哭流涕。 許多網友心有戚戚焉，甚至有人說收到這種紙條會痛哭流涕。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》

不過，也有一些網友覺得這種內容不太行，「考完發現，抄比沒抄還嚴重」、「真的很感人，看完直接被趕出考場」、「結果整排錯一樣的」、「公布答案後發現，全是假的」、「填完0分，變最氣人的紙條」、「感人的是…抄完之後又傳來三張，而且答案都不一樣」、「最扯的是答案還是錯的」。

超帶財！掃地機器人連三次掃到... 日本連「路邊待丟的垃圾」都這...

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