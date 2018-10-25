目睹視障半路搭公車 司機一個貼心動作暖炸曾寶儀！

目睹視障半路搭公車 司機一個貼心動作暖炸曾寶儀！（圖／本報資料照片）

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台灣最美的風景是人！女星曾寶儀（阿寶）反應機智、談吐不俗，在主持界表現亮眼，不吝於和粉絲分享私下生活，她提到昨（24日）晚搭公車返家時，全程目睹司機的超暖行徑，直呼「這一幕讓我整個回家的路上都覺得很溫暖，愛與關心果然是可以傳遞的」。

曾寶儀今（25日）在臉書上發文分享搭公車的暖心故事，她提到當時有一名視障乘客上車，但全車沒有人發現，直到等紅燈的空檔，司機突然起身協助對方坐好，幫忙刷悠遊卡及詢問下車站牌，然後迅速回到駕駛座上繼續工作，「整個過程不超過15秒非常專業。」

接著公車繼續往前開，不過司機和該視障乘客似乎都沒發現已經抵達要下車的站牌，然而就在關門前一刻，坐在該乘客對面的一名女性乘客突然起身提醒「你要下車了！」對方聽到後連忙起身，司機也馬上離開駕駛座，扶著他下車。

目睹全程的曾寶儀有感而發，「這一幕讓我整個回家的路上都覺得很溫暖，愛與關心果然是可以傳遞的。因為司機的貼心舉動，讓其他乘客也注意到他人的需要，在關鍵的時候能伸出援手，即使只是一句提醒，也都讓大家串連在一起。」

曾寶儀表示，許多在基層工作的朋友，拿著並不比別人多的薪水，甚至也常辛苦地超時工作，但依然克盡職責，認真地為大眾服務。不過她也提到近來的普悠瑪號出軌意外，她強調，公眾交通安全不是只有愛就能解決問題，喊話「該負起責任的人，你們推諉塞責的嘴臉我們都看到了，請不要拿任何人的生命開玩笑！」

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