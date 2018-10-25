童遭8惡犬攻擊！慘被圍在地上啃咬 一張照讓人心碎

童遭8惡犬攻擊！慘被圍在地上啃咬 一張照讓人心碎(圖翻攝自/微博)

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狗雖然是人類的好朋友，但牠們其實也是有攻擊性的。大陸貴州畢節市一名8歲女童，19日在上學途中，剛好遇到8隻惡犬，豈料她卻遭牠們圍攻，甚至被圍在地上啃咬，造成她身體多處受傷，目擊者指出，其中一隻惡犬身上有繫項圈，猜測應該是有人飼養，痛斥要狗主人出來負責，而女童被咬後無助蹲地照，也讓網友們心碎。

綜合陸媒報導，8歲女童小英19日一如既往去上學，途中竟遇到8隻惡犬，由於她個頭較小，因此成為眾犬的目標，嬌弱的她只能被圍在地上撕咬，恰好一名何姓男子，騎摩托車正要至楊家灣鎮開林村上班，途中看見8隻狗圍住撕咬一個東西，於是就上前查看。

女童傷勢相當嚴重，滿臉全都包上紗布 女童傷勢相當嚴重，滿臉全都包上紗布(圖翻攝自/微博)

沒想到，眾犬竟是在咬一名女孩「小姑娘躺在地上，但狗太多，她就像個玩具一樣被一群狗圍著咬，我趕緊把摩托車停在路邊，撿起一根木棍趕狗」，當時看見這麼多條狗，儘管心裡有些害怕，但他一心只想救女童，過程中還有幾隻惡犬不斷狂吠。

何男成功將狗驅離後，趕緊報警並通知女童家人，她的後腦勺、左臉及下眼皮都遭咬傷，而牙齒也掉了幾顆，何男看見女童傷勢也相當心疼，表示這些惡犬並非流浪狗，應該都是有人飼養，希望狗主人能出面負責任，也呼籲相關單位加強管理，避免憾事再次發生。

而小英44歲父親周遵考，平時與妻子以務農為生，女兒的醫藥費也造成經濟壓力，入院3日已花費上萬元，而這些錢也都是先向親戚借的，他心痛的表示「醫師說她情況嚴重，後腦杓一大塊頭皮已經被狗咬脫離了，每天都要換紗布、輸血，甚至不排除期間發生其他併發症」，希望能盡快找到狗主人負責。

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