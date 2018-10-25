跨越鐵軌找朋友！火車突衝來…男子「秒躺地」險遭輾

2018年10月25日 16:02 黃佑琳 / 綜合報導 / 綜合報導

#trainaccident A man attempted suicide by laydown on railtrack but he Saved Incident Happend at Dholpur Railway Station , Rajasthan. pic.twitter.com/NWKIlwj54Z — keshaboinasridhar (@keshaboinasri) 2018年10月19日

印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名男子日前為了要和朋友見面，竟然直接穿越火車鐵軌，不料一輛火車剛好疾駛而來，他立刻趴下停在原地，嚇得不敢輕舉妄動，等到火車過後才爬起來，畫面相當嚇人。

根據外媒報導，事件發生於當地的Dholapur火車站，該名男子阿米特（Amit Agarwal）看見朋友在另一邊的月台，竟然不顧自身安危，直接越過鐵軌去找人，沒想到真的發生危險事故，一輛火車突然疾駛而來，阿米特嚇得趕緊趴地，一動也不敢動，躲在鐵軌和鐵軌間的縫隙裡。

所幸最後阿米特只有頭部受到輕傷，送醫治療後並無大礙。這段驚悚的影片曝光後，網友也紛紛留言表示「天啊…真的太驚險了」、「還好他反應夠快，不然必死無疑」、「真的不要亂過鐵軌，好危險」、「真是個白癡」、「為什麼不好好走人行道啦」。