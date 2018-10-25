日本連「路邊待丟的垃圾」都這麼乾淨 網驚：完全沒臭味

2018年10月25日 17:00 李珮雲

日本人守規矩，龜毛性格就連丟垃圾也發揮的淋漓盡致，不僅街頭擺放待丟的垃圾袋乾淨整潔，甚至還有網友指出，日本的垃圾車「完全沒臭味」，反觀台灣的垃圾車大老遠就聞到味道了；不過也有台灣網友不甘示弱表示，台灣早已經實施垃圾不落地，略勝日本一籌。

原PO昨（24日）在臉書社團《爆怨公社》分享一張日本街頭的照片，只見路邊整齊排放了一排以專用垃圾袋包裹的垃圾，直呼「日本連路邊待丟的垃圾都如此整齊乾淨」還說「台灣加油啊！」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「台灣垃圾擺放整齊只有出現在排隊占位時」、「台灣，別想了，不要亂丟就不錯了」、「日本垃圾分類超嚴格的，去住個一個禮拜就會瘋掉」、「日本的垃圾分類做的很徹底，而且垃圾車完全沒臭味，台灣的垃圾車大老遠就聞到味道了」。

不過也有人認為「加什麼油？我們不是已經垃圾不落地了嗎？」、「日本過於精緻的包裝，也產生更多的垃圾」、「台灣都排隊等垃圾車也是不錯的啊…」。

一名曾在日本念書的網友指出，「日本的垃圾沒有每天在收的，當時念書的時候，可燃垃圾（含廚餘）有兩天會收，塑膠一天，紙類衣服一天；沒收垃圾的時候，垃圾都不可以放在外面，隔天要收也不可以晚上放，只能白天拿出來放門口，只要看到沒分類就貼小黃單要你拿回去，不拿回去改天就『麥當勞歡樂送』」不少人大讚日本事相當自律的國家。