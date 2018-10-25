驚嚇指數破表！女童萬聖節扮鬼修女 嚇到沒朋友

驚嚇指數破表！女童萬聖節扮鬼修女 嚇到沒朋友（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

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一年一度的萬聖節在即，不少學校都會舉辦變裝活動，尤其是公主系列最受小女孩歡迎，不過一名女童卻反其道而行，還主動表示要扮裝成「鬼修女」，甚至為了「入戲」還刻意板著一張臉，「生人勿近」的超強怨念，嚇壞一票同學。

這名女童的媽媽今（25日）在臉書社團《爆廢公社》上傳多張孩子的扮裝照，只見女童穿上修女裝，眼睛及嘴唇周圍大面積塗黑，再加上全臉塗白，散發出濃濃的陰鬱氣息，恐怖指數爆表！

女童媽媽表示，孩子提出要扮成鬼修女，所以事先交代她不要笑，果然孩子全程板著一張臉，不但沒笑、怨念還很深，同學全都嚇壞了，通通不敢靠近。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「嚇到吃手手」、「本下太重了～旁邊孩子都嚇呆了」、「完美呈現，整場就她HOLD的住」、「這真的太可愛了！跟上次的無臉男小妹妹有拼啊」；另外也有其餘家長精闢點評「通常會出現一種情形，少數一兩位小朋友會精心的恐怖打扮，結果全班有一半穿艾爾莎。」

驚嚇指數破表！女童萬聖節扮鬼修女 嚇到沒朋友 女童為了「入戲」還刻意板著一張臉。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）
名為「萌萌」的女童將自己打扮成電影《神隱少女》中的「無臉男」 2年前，一名名為「萌萌」的女童將自己打扮成電影《神隱少女》中的「無臉男」，意外成為全場焦點。（圖／艾摩妞的萌寶&咩寶臉書）
然而這模樣卻嚇哭了同學，讓「萌萌」頓時感到不知所措 然而這模樣卻嚇哭了同學，讓「萌萌」頓時感到不知所措。（圖／艾摩妞的萌寶&咩寶臉書）
「紅衣小女孩」面色死白驚現停車場 網友嚇到崩潰 去年有孩子打扮成《紅衣小女孩》裡的「魔神仔」，瞪著一雙無辜大眼，蹲伏在停車場內，讓網友嚇到崩潰。（圖/翻攝自《爆料公社》）
「紅衣小女孩」面色死白驚現停車場 網友嚇到崩潰 女童打扮成《紅衣小女孩》裡的「魔神仔」，外型唯妙唯肖。（圖/翻攝自《爆料公社》）
「紅衣小女孩」面色死白驚現停車場 網友嚇到崩潰
女童萬聖節扮「無臉男」超萌 卻嚇哭同學！

文章來源：Facebook/爆廢公社

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