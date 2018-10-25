不爽親戚逼婚施壓 她爆氣群組「警告」網狂讚：教科書式反擊！

2018年10月25日 18:30 王佐銘

女子訊息全文。(圖/翻攝自微博)

對許多人來說，每到逢年過節家庭聚會時，最害怕且最討厭的就是許多「多管閒事」的親戚們，除了會不斷的追問功課、事業，甚至連結婚對象、時機也都要管，讓許多人直呼「受不了」！不過近日大陸就有一名27、8歲的女子，她因為無法再忍受親戚們的施壓，便在家族群組中發文大罵，替所有網路鄉民們出一口惡氣，勇猛行徑讓大家忍不住稱讚：「教科書式的反擊」！

大陸杭州一名女網友日前在網上po文警告親戚，表示「別惹我，不然我不客氣」。據了解，這名女網友目前年紀差不多27、28歲，因為家中那些愛管閒事的親戚，讓她相當受不了。日前因為她這些親戚在她的背後對婚事說三道四，因此影響了女網友的父母親，開始對她擔心與施加壓力。對此，女網友表示「自己家的事，他們自己會處理」，除了請各位長輩別擔心外，更說著自己對婚事心有定數，不會因為別人的說法或面子妥協。不過因為自己相當關心父母與外婆，若親戚們再超出底線，那她便不會客氣。

對此，許多網友看了女子霸氣的發文，便紛紛留言表示「親戚就是愛管閒事的人啊，別理他們」、「那群人就只是把你的事情當作閒話家常、茶餘飯後的話題而已」、「哪有可能人關心你啊，是想看你笑話！」、「根本教科書級別的反擊」、「這種不需要退讓」、「他們就是無聊」、「自己過得好就好」、「傷害我可以，傷害到家人真的就不行」！