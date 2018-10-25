2正妹閨密駕訓班打到警局 廝殺真相讓警察好傻眼

2018年10月25日 18:51 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女生吵起架來比男人還可怕！大陸江蘇有2名正妹是一對感情好的閨密，日前卻在街頭上演「大亂鬥」，還從駕訓班廝殺到警局門口；警方詢問後得知她們是為了一個「充電器」，一言不合才會互毆，所幸兩人在經過勸說後，不追究彼此的失態。消息曝光後，許多網友感到訝異，笑說「根本是不爽對方很久了」。

綜合陸媒報導，江蘇常州一處駕訓班外出現2名年輕正妹在扭打，兩人互相叫囂後，互相拉扯彼此頭髮，朝對方拳打腳踢，畫面相當混亂；其中一名女子口氣火爆地說，「車內太小，要打就去派出所打」，沒想到兩人就一路打到警局外，引起眾人圍觀和警方上前關切。

經警方了解後，才知道閨密打架是為了一個充電器。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

原來2名正妹平常感情很好是閨密，又都是網路直播主，近期一起報名到駕訓班學開車，12日上課時，一名女子因為在家喝了一點酒，上車後先玩手機，玩到沒電後想跟閨密借充電器，但口氣不太友善，才展開這場鬧劇。警方了解兩人廝殺的真相後很傻眼，但仍上前柔性勸說，她們才不追究彼此的過失，結束這起笑話。

正妹閨密為了充電器大打出手，讓網友忍不住開玩笑，「塑料姊妹花」、「不是閨密，是敵人」、「哼，教練是我的」、「好丟人喔」、「要開直播打架嗎？」、「到駕訓班穿高跟鞋？」、「別給她們發駕照，這兩個一看就是馬路殺手，有駕照之後會危害其他人」。