花光積蓄給女友舒服搭車 癡情男「抱愛的熊熊」走200公里回家

2018年10月25日 20:24 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

愛情總是盲目的，有些人為了愛什麼都願意做！日前大陸貴州有一名男子拖著行李箱走在高速高路上引起交警關注，上前詢問才知道他花光積蓄和女友在貴陽遊玩，把最後的錢給了女友買車票，決定自己走200公里回家；交警追問他身上是否真的沒錢，癡情男只傻傻地回，「我還有女友送的玩具熊」，讓眾人當場噴笑。

綜合陸媒報導，23日下午貴州龍里的警方接獲高速公路有事故，到現場時卻看到一名男子拉著行李廂孤單地向前走，於是立刻上前了解狀況。追問下，該名韋姓男子要回家辦理身分證，向公司申請一筆車錢回鄉，但他回鄉前先找女友到貴陽玩；豈料，兩人玩得開心，韋男身上的錢和信用卡也揮霍光，最後甚至把剩下的錢全部給女友買車票，讓她舒服地坐火車回家。

韋男原本打算徒步從貴陽走回家鄉獨山，距離大約有200公里遠，他一個早上已經走了14公里，沒想到就引起警方關注；交警們認真地問韋男是否一毛錢都沒了，但他卻傻笑地說，「我還有一個女友送的玩具熊」，還抱著熊向交警炫耀，讓他們當眾被他的傻勁逗笑。不過，交警替韋男找到一輛會路過獨山的大貨車，讓他搭便車回家鄉。

癡情男傻氣的反應，引起許多網友熱情討論，「高中的時候，我同學吃了一個月泡麵請女神吃飯，吃完發現錢不夠，臨走前還跟女神借錢搭車」、「這就是愛情最初的樣子」、「牛逼，真愛呀」、「微信裡找家人朋友轉點錢不就得了，愛情能讓人變傻」、「我覺得挺好的啊，年輕人偶爾瘋狂點多好」、「他的笑容，讓我看到了愛情的樣子」。