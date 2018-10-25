花光積蓄給女友舒服搭車 癡情男「抱愛的熊熊」走200公里回家

花光積蓄給女友舒服搭車 癡情男「抱愛的熊熊」走200公里回家(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

愛情總是盲目的，有些人為了愛什麼都願意做！日前大陸貴州有一名男子拖著行李箱走在高速高路上引起交警關注，上前詢問才知道他花光積蓄和女友在貴陽遊玩，把最後的錢給了女友買車票，決定自己走200公里回家；交警追問他身上是否真的沒錢，癡情男只傻傻地回，「我還有女友送的玩具熊」，讓眾人當場噴笑。

綜合陸媒報導，23日下午貴州龍里的警方接獲高速公路有事故，到現場時卻看到一名男子拉著行李廂孤單地向前走，於是立刻上前了解狀況。追問下，該名韋姓男子要回家辦理身分證，向公司申請一筆車錢回鄉，但他回鄉前先找女友到貴陽玩；豈料，兩人玩得開心，韋男身上的錢和信用卡也揮霍光，最後甚至把剩下的錢全部給女友買車票，讓她舒服地坐火車回家。

韋男原本打算徒步從貴陽走回家鄉獨山，距離大約有200公里遠，他一個早上已經走了14公里，沒想到就引起警方關注；交警們認真地問韋男是否一毛錢都沒了，但他卻傻笑地說，「我還有一個女友送的玩具熊」，還抱著熊向交警炫耀，讓他們當眾被他的傻勁逗笑。不過，交警替韋男找到一輛會路過獨山的大貨車，讓他搭便車回家鄉。

癡情男傻氣的反應，引起許多網友熱情討論，「高中的時候，我同學吃了一個月泡麵請女神吃飯，吃完發現錢不夠，臨走前還跟女神借錢搭車」、「這就是愛情最初的樣子」、「牛逼，真愛呀」、「微信裡找家人朋友轉點錢不就得了，愛情能讓人變傻」、「我覺得挺好的啊，年輕人偶爾瘋狂點多好」、「他的笑容，讓我看到了愛情的樣子」。

觀看影片請點此
2正妹閨密駕訓班打到警局 廝...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。