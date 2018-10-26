先剃髮再凌虐！渣男水溝棄屍女友 網友笑慘：不准始亂終棄

2018年10月26日 07:31 王佐銘

昨(25)日，一名女網友在臉書《爆料公社》上po了一篇文，表示自己在某條鄉間小路看到一個可怕畫面，簡直快被嚇傻！因為她在橋下的水溝中，看見了一雙白皙的雙腿，卻像是被打斷或者骨折的模樣，就像是個命案現場一樣，讓她差點嚇死。但沒想到仔細下車察看後，才恍然大悟，原來是自己日本推理劇看太多了，忍不住嘲笑了自己！

女網友在水溝發現這樣的可怕畫面。(圖/翻攝自爆料公社)

據女網友po上網的照片可以看到，在鄉間的排水溝中，可以清楚看見一雙人類的腿，不過它彎曲的弧度卻相當不符合人體工學，像是被人硬生生弄斷又或者墜落水溝時嚴重骨折的模樣，看起來相當駭人。深怕自己就是命案現場的目擊者的她，趕緊前去另一邊用另個角度看，赫然發現根本是個頭髮被理光，且頸椎反折的裸女，但幸運的是，它並不是個真人屍體，而是具「充氣娃娃」，這才讓她鬆了一口氣。

所幸水溝內的是充氣娃娃，並不是真屍。(圖/翻攝自爆料公社)

對此，許多網友看了照片後，紛紛留言表示「這案情不單純」、「這真的會嚇死」、「哪個負心漢，射後不理?」、「哪個負心漢拋棄了任勞任怨的糟糠妻呢？」、「快報警採集洨去驗DNA」、「趕快帶回家供養」、「有屍可以撿了，動作快啊」、「為什麼還要把她剃光頭，殘忍至極！」