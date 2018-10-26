沒簽ECFA害慘社頭？館長直播噴淚「八成人沒飯吃」

沒簽ECFA害慘社頭？館長直播噴淚「八成人沒飯吃」（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導
館長看到諾大廠房只剩下年邁的老員工在工作，加上襪子訂單衰退，幾乎都是咬牙苦撐，讓他不禁悲從中來。（影片取自YouTube）

網紅「館長」陳之漢敢說敢言的大砲性格深受不少網友喜愛，日前他造訪彰化社頭的襪子工廠，看到諾大廠房只剩下年邁的老員工在工作，加上襪子訂單衰退，幾乎都是咬牙苦撐，讓他不禁悲從中來，痛批問題出在政府沒簽「ECFA」（海峽兩岸經濟合作架構協議）」，致使「整個社頭鄉辭退了百分之八十！八成的人口！百分之八十的人沒飯吃！」

館長日前跨足成衣業，特別南下走訪有「襪子之鄉」之稱的彰化社頭取經，回來後有感而發，在直播上替社頭人抱不平，痛罵政府當年不簽ECFA根本是王八蛋，「大家知道ECFA嗎？服貿嘛、太陽花，弄一弄社頭全死！」

館長表示，過去台灣的襪子外銷全球，原本簽了ECFA可以省掉18％關稅，「今天ECFA不簽，在18％的關稅下，他們利潤只有10％左右，現在賣出去賣一雙賠一雙，因為光是連關稅就不符合成本」，逼得老闆不得不辭退8成員工，只剩下老邁員工，每個月靠著零星訂單苦撐，「有家庭一個月賺3、4千塊還要照顧兒子…」講到這裡，館長不禁潸然淚下，呼籲政府正視問題。

有在地網友也坦言「這是我家鄉社頭的現況」、「社頭鄉的產業如果用二分法，就是一半是紡織業襪子；另一半就是農業芭樂，現在都很蕭條」。不過也有人指出館長搞錯法條，提醒「ECFA有簽喔！」、「館長，這次你弄錯了啦！沒簽的是服貿…」館長事後也回應網友「我好像搞錯了條約，是另一條！朋友罵我吧，因為真的講錯，拍謝拍謝，不過希望大家下鄉去彰化社頭看一下，真的慘，也真的因為關稅跟政府簽約條例，而讓社頭整個變的蕭條。」

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