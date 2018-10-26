打臉館長！襪子業者揭社頭襪廠「沒落主因」

圖為彰化社頭「樂活襪之鄉博物館」的織襪之窗。（圖／本報資料照片）

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／綜合報導
館長南下彰化襪廠取經。（影片取自飆捍臉書）

網紅「館長」陳之漢日前在直播提到，南下彰化社頭襪子工廠取經，認為因為關稅跟政府簽約條例，而讓社頭整個變的蕭條，講到傷心處還悲從中來，幾度哽咽落淚。不過就有襪子業者跳出來打臉館長，直言社頭襪廠沒落「根本就不是ECFA能解決的！」

一名自稱是襪子業者的網友，今（26日）在《批踢踢實業坊》「八卦板」PO文表示，社頭的問題並非ECFA能解決，「社頭會沒落跟當初一堆人跑去大陸設廠比較有關，別人靠便宜的工資就算了，社頭剩下的也沒什麼改變，做的東西一樣，價錢比人貴，就是會被淘汰！」

業者提到，後來是因為近十幾年來市面上開始強調「機能性」，一些較有能力的襪廠才又出現生機，不過他也說「說實在的就算有ECFA，人家對岸的棉紗供應鍊完整,你要怎麼拼？」

業者表示，現在的襪子編織越做越自動，也更加精密，想要什麼花樣，傳到機器上，機器就能編出來；再者，台灣人力老化，沒人補這一塊，對岸人力便宜又一堆人願意做，「當人家東西跟你一樣又是你一半價，就算多18％關稅會有差？」

業者提到，台灣當年還能將絲襪外銷到大陸，但現在淘寶、蝦皮一堆便宜貨，「我家當年也有人去賣絲襪，賣到都收起來了！」他還說，自己配合的襪廠不在社頭，原因在於「社頭很多都是老機器，不換也不做新的東西，所以他們也很難去找那邊的工廠合作。」

業者指出，現在很多外銷的根本就不是要機能性，他們只在乎便宜，例如襪子一打＄30元之類的…但這個根本沒利潤可言；另外他也強調，「這問題並不是只有襪子，成衣，鞋子，毛巾，洋傘，棉紗等相關產業鍊的廠商，很多都是當年因為成本外移，爾後對岸靠台商幫忙把整個產業建立起來，跟有沒有ECFA無關。」

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