火車駕駛女兒心痛告白！台鐵這舉動 讓基層痛心絕望

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，造成乘客重大傷亡。(黃世麒攝)

友善列印
／綜合報導

普悠瑪翻覆事件後，台鐵制度性問題不斷受到外界批判，一名火車駕駛員的女兒日前感慨發文，提到事故發生後，讓他們全家超震撼，尤其是高層非但不檢討，反而官官相護的態度，讓基層人員的子女看了既心痛又氣憤，認為這不但抹殺了在台鐵認真付出的人才，更有可能造成當事人心裡創傷，甚至「這輩子再也不能工作了！」

台鐵一名陳姓駕駛員的女兒昨（25日）在臉書上發文表示，身為駕駛員的女兒，不是所有成長史都有爸爸在旁陪伴，3天不見也很正常，更不用說遇到年假，中秋節時也從來沒能好好吃過一頓團圓飯，「然而這次發生的事件，更讓我心疼所有台鐵的基層人員！」

陳女提到，台鐵駕駛員排班不固定，舉例來說，今天從台北跑車到彰化，到彰化站下班後只能自行安排休息，隔天北上，又或者當天來回，可想而知會有多累；再加上人力不足，雖然每年都會招考鐵路特考，但真正能正式上路的駕駛員少之又少，多半是一人開車駕駛，相對「多出了生理和心理上，疲勞上升的風險存在了！」

最後，她提到，整起事件大家都有責任，「我們一直以為在開車時司機員最大，其實錯了，是調度員，任何問題都需要向調度員回報，當然也會有和調度員吵架的時候…畢竟在開車的是司機又不是調度員，有時候現場狀況只有司機自己才清楚…」

她強調，這種事情誰都不希望發生，「但最痛恨的是不檢討反而官官相護，看在身為基層人員的子女眼裏，除了心痛難過更是氣憤，抹殺了在台鐵認真付出的人才，更有可能製造了當事人心裡創傷的後遺症，這輩子也許就再也不能工作了也不一定！」她呼籲，「錯了！就勇敢承認…一起面對解決，而不是推卸責任，無關緊要一樣。」

瑪悠瑪 普悠瑪翻覆司機尤男傳出二月曾吸安，但網友炮轟：台鐵推責，高層無能。(中時資料照)
普悠瑪列車 台鐵普悠瑪6432次列車21日發生嚴重事故，車頭嚴重損毀。（中時資料照）
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