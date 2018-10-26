自走炮爆炸毀星夢 帥歐巴克服傷疤自嘲：「萬聖節算什麼」

自走炮爆炸毀星夢 帥歐巴克服傷疤自嘲：「萬聖節算什麼」(圖/翻攝自李燦浩臉書)

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南韓帥氣歐巴李燦浩(이찬호)，從小的願望便是成為一名演員，就學時也都選擇和演技相關的科系，2017年8月，他卻因為在當兵時發生的自走炮爆炸意外，讓他全身嚴重灼傷，甚至因鼻樑、顴骨的粉碎性骨折使他幾近毀容，從此星夢破碎，一度陷入憂鬱。

自走炮爆炸毀星夢 帥歐巴克服傷疤自嘲：「萬聖節算什麼」 李燦浩從小就立志要當一名演員(圖/翻攝自李燦浩臉書)

這樣的意外讓他一度有過輕生的念頭，今年5月他曾在自己的臉書發文表達自意外後一直到治療的心路歷程，面對製造商的不聞不問，政府的坐視不管，讓李燦浩感到心灰意冷，但也因為擔心若是退伍便拿不到政府支付給受傷士兵的補助費，只好不斷延後退伍時間。這件事也引發眾多韓國民眾以及媒體記者的關注，許多人紛紛替他抱不平，甚至到青瓦台連署，希望政府能全額支付李燦浩的醫療費用等，終於在今年9月，南韓正式授予他對國家有功者的身分，保障他在退伍後能獲得國家支付的全額醫療補助，學業及事業和生活費用也都可以得到政府的支援。

自走炮爆炸毀星夢 帥歐巴克服傷疤自嘲：「萬聖節算什麼」 李燦浩大方嶄露傷疤 發文表示自己戰勝了創傷(圖/翻攝自李燦浩臉書)

近日，李燦浩在個人臉書上傳新貼文，文中寫道：「萬聖節算什麼，不用裝扮；Cosplay算什麼，不用化妝。傷疤是我克服傷害的故事，為你們的傷疤鼓掌，每個人都會受到傷害，不管是心靈上或是其他，傷疤就是克服創傷的證明」，並附上照片，照片裡可以看見他大方露出手臂上布滿得紅色傷疤，自信地擺出各種姿勢。

網友們也在貼文下方留言鼓勵他：「真的很帥！會為你應援的」、「太帥了，做模特兒也很適合」、「很尊敬你，請繼續加油！」、「希望你以後的生命裡不會再有傷痛了」。

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