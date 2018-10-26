男童偷玩「窒息遊戲」慘死房間…父母開門嚇傻：怎突然死了？

2018年10月26日 15:24 王佐銘

美國科羅拉多州一名11歲男童日前在家中房間被發現時已昏迷不醒，送醫後仍搶救無效遭宣告不治死亡。對此，醫生斷定男童死因是腦部嚴重缺氧，經調查後才讓他的家人恍然大悟，原來是男童近來熱愛「窒息遊戲」，因為想從中獲得快感，但沒想到卻意外死去，令父母相當痛心。

男童遭發現時已經沒有呼吸心跳。(圖/翻攝自the sun)

綜合外媒報導，這起事間發生在18日，據悉當時男童正準備要和家人出遊，沒想到他上樓去收拾行李後就再無動靜。家人上去查看時，男童早已倒地昏迷，甚至已經失去呼吸心跳，母親見狀，緊急替他進行CPR，並送往醫院。但最後男童仍然因為腦部缺氧被宣告死亡。

起初，男童的父母不知道為什麼寶貝兒子會忽然窒息死亡，但後來經調查後才發現，男童疑似在Youtube上得知「窒息遊戲」能帶來快感，便開始準備繩子、塑膠袋等，試圖讓自己處於窒息的狀態，沒想到最後卻因此而喪命。

對此，男童的母親提醒大家，希望家長們要多檢查孩童們的瀏覽紀錄，並且明確限制些許網站與影片，這樣才可以確保孩子們不會學壞並避開危險，並期盼這樣的慘劇不要再發生。

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