新娘穿「裸屁婚紗」秀翹臀給親友看？網友看傻30秒後全笑翻！

新娘穿「裸屁婚紗」秀翹臀給親友看？（圖／翻攝自imgur/imdur254）

友善列印

對於一個女人來說，人生最重要的時刻便是結婚了！婚禮的過程中，想必會有婚攝、親友們幫忙記錄下最動人、幸福的時刻。但近日網路上就瘋傳了一張照片，當時新娘和2名男子正在聊天，畫面上半部並無任何異常，不過下秒網友們一看到新娘穿著的婚紗簡直被嚇歪，待他們細看後才發現，其實只是錯覺、烏龍一場！

新娘穿「裸屁婚紗」秀翹臀給親友看？網友看傻30秒後全笑翻！ 鏡頭前的女子手臂恰巧擋住新娘禮服，因此出現錯覺。(圖/翻攝自Imgur/imdur254)

綜合外媒報導，這張照片是由用戶imdur254發佈到Imgur上，目前已經有超過10萬的觀看次數，點擊率相當可觀。許多人第一眼看到新娘時，簡直快被她那超級前衛、大秀裸臀的新娘禮服嚇暈，還想說誰與他們的親友究竟如此開放，婚禮竟然弄得如此「精彩」？不過照片經細看後才發現，鏡頭前其實還有一名女子，她的手臂和肩膀恰巧擋住新娘的禮服，因此才如此像新娘的屁股。

對此，許多網友看了照片後紛紛留言表示自己花了30秒才意識到新娘所穿的禮服並不是半裸的，還有人表示自己是覺得新娘的屁股位置實在太怪才發現「原來那是另一個女人的手臂」。不過也有人的焦點放在男主角的身上，紛紛在猜測新郎是否是那位戴著棒球帽的男子、新郎戴帽子不怪嗎？總而言之，這張照片成功在網路上引起話題，也相信會是該場婚禮最令人難忘的一張照片。

修馬桶驚見水箱漂「神秘袋」…...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。