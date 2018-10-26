新娘穿「裸屁婚紗」秀翹臀給親友看？網友看傻30秒後全笑翻！

2018年10月26日 16:30 王佐銘

對於一個女人來說，人生最重要的時刻便是結婚了！婚禮的過程中，想必會有婚攝、親友們幫忙記錄下最動人、幸福的時刻。但近日網路上就瘋傳了一張照片，當時新娘和2名男子正在聊天，畫面上半部並無任何異常，不過下秒網友們一看到新娘穿著的婚紗簡直被嚇歪，待他們細看後才發現，其實只是錯覺、烏龍一場！

鏡頭前的女子手臂恰巧擋住新娘禮服，因此出現錯覺。(圖/翻攝自Imgur/imdur254)

綜合外媒報導，這張照片是由用戶imdur254發佈到Imgur上，目前已經有超過10萬的觀看次數，點擊率相當可觀。許多人第一眼看到新娘時，簡直快被她那超級前衛、大秀裸臀的新娘禮服嚇暈，還想說誰與他們的親友究竟如此開放，婚禮竟然弄得如此「精彩」？不過照片經細看後才發現，鏡頭前其實還有一名女子，她的手臂和肩膀恰巧擋住新娘的禮服，因此才如此像新娘的屁股。

對此，許多網友看了照片後紛紛留言表示自己花了30秒才意識到新娘所穿的禮服並不是半裸的，還有人表示自己是覺得新娘的屁股位置實在太怪才發現「原來那是另一個女人的手臂」。不過也有人的焦點放在男主角的身上，紛紛在猜測新郎是否是那位戴著棒球帽的男子、新郎戴帽子不怪嗎？總而言之，這張照片成功在網路上引起話題，也相信會是該場婚禮最令人難忘的一張照片。