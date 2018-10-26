兒遭霸凌！暖爸揭「殘酷真相」送敵新衣 讓2人成好友

兒遭霸凌！暖爸揭「殘酷真相」送敵新衣 讓2人成好友（圖／翻攝自@illuminaubrey_Twitter/abcnews）

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/ 綜合報導

美國德州休士頓一名父親，日前發現8歲兒子在學校被欺負，手機還被對方偷走，但調查後發現，原來對方也曾遭到其他同學霸凌，這名父親最後決定幫助該名少年，不僅特地帶他去買新衣服，更教導他許多道理，成功讓彼此化開心結。

根據外媒報導，奧布里（Aubrey Fontenot）發現兒子喬丹（Jordan）和班上同學塔瑪里恩（Tamarian）一直相處不融洽，他也到學校告知老師此事，但還是無法解決霸凌問題，最後兒子的手機還被偷走，於是奧布里又再次到學校和老師及警察談話，才知道原來塔瑪里恩因為家裡經濟狀況不佳，沒有乾淨衣服穿，因此曾被其他同學嘲笑、霸凌。

之後奧布里決定，在塔瑪里恩家人同意的情況下，帶著塔瑪里恩去買新衣服，還和他談論道德、自我尊重等話題，更邀請對方到家裡，讓他與兒子喬丹把話講開，「從今天開始，這沒有什麼，握手吧！你們現在就是彼此的兄弟，要互相保護。」最後成功化解2人心結，現在2名男孩已經成為好朋友。

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