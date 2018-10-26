電線全被老鼠咬壞！女屋主閣樓怒養6米蟒蛇 丈夫竟遭瞞40年

2018年10月26日 20:49 王佐銘

嚇死人！澳洲昆士蘭日前一名害蟲防治公司的員工將一組相當駭人的照片po上了網路，他指出，當時他在幫客戶進行房屋例行檢查時，在閣樓上赫然發現勒一條長達6公尺的蛇皮，相當於兩層樓的高度，讓他簡直不敢相信眼前的物體！

工人在進行房屋例行檢查時，意外發現6米蟒蛇的蛇皮。(圖/翻攝自臉書)

綜合外媒報導，當時這名害蟲防治公司的員工在閣樓上發現這條蛇的蛇皮後，除了深感震驚外，還特別捧著「它」將其拍攝下來，另外他也將蛇皮掛到卡車上，讓大家也一同見證如果抓到蟒蛇本尊，牠會是多麼的巨大！

據悉，這條蛇是該房子女屋主所飼養，是條紫晶蟒。40年前女屋主在雞舍發現了這條蛇，當時牠的大小並沒有如此巨大，女屋主便養下牠，並取名牠為Monty，有天因為家裡的電線都被老鼠咬斷，一怒之下，女屋主便把Monty放上了閣樓，而Monty也不負主人所望，把閣樓上的老鼠全部吃光。

另外，住在閣樓上的Monty也吸引了同類前來，據女屋主說法，當時還來了一條母蟒蛇，她還幫牠命名為Monica，兩條蛇也在閣樓上育有了自己的小孩，時常可以看見牠們在閣樓中保護自己的蛇蛋。而這幾年來，同住在屋簷下的男屋主完全不知道這件事，女屋主一瞞就瞞了將近40年，因此每次都自己默默上閣樓偷看蟒蛇脫皮，來了解牠們又長大了多少！