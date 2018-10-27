山崖求婚好浪漫！ 攝影師尋當事人 結局卻讓人心碎

山崖求婚好浪漫！ 攝影師急尋當事人 結局卻讓人心碎(圖/翻攝自臉書/Matthew Dippel)

友善列印

許多女生都會幻想自己在最浪漫的環境和氛圍中被求婚，日前一名攝影師迪佩爾（Matthew Dippel）到加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）塔夫特角（Taft Point）幫朋友拍照，卻意外拍下了一對男女正在遠處的山崖邊求婚的畫面，他在自己的臉書上發文，希望能找到這對情侶，怎料得來的結局卻讓人十分心碎。

迪佩爾本月17日在臉書上發文，希望找到他意外拍下的這對在懸崖邊求婚的情侶，想要將這張浪漫的照片送給他們，他表示雖然照片當中看起來很遠，但當時他們的距離其實只要兩分鐘，可是當迪佩爾趕過去時，那對情侶卻已不在，他只好請網友幫忙尋找。

但在本週四卻傳出令人心碎的消息，優勝美地的工作人員發現一男一女的屍體墜崖身亡，有許多網友紛紛猜測很有可能就是求婚照當中的男女，在求婚後殉情跳崖，但目前案件仍處於調查階段，他們如何墜崖、身分為何都還有待釐清。

山崖求婚 據悉塔夫特角今年已有10人在此身亡(示意圖/達志影像)

據悉，今年已有10人在此身亡，優勝美地國家公園巡查員發言人格迪曼（Scott Gediman）表示，站在懸崖上可以俯瞰整個山谷及瀑布美景，而周圍也都設有欄杆防止意外，但只有一小段地方並沒有任何安全措施，如果有人不小心失足，便會摔下山谷，十分危險。

「女兒養這麼大給你打嗎！」霸...

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