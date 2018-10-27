「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老司機一眼認出拍攝地

2018年10月27日 10:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有「暗黑郭雪芙」之稱的日本AV女優鈴村愛里（鈴村あいり）擁有魔鬼般的火辣D奶身材，日前有眼尖的老司機發現，7月推出的啪啪啪亂交片中的拍攝地點，竟然是京都格蘭王子大飯店的皇家大套房！

長相甜美的鈴村愛里因為俐落清爽的招牌短髮，在台灣有「暗黑郭雪芙」之稱，還曾被AV達人「一劍浣春秋」封為「AV女皇」，不過上月26日她突然在推特上宣告即將引退，讓不少粉絲相當震驚，紛紛推測是否與之前無碼影帶流出事件有關。

近日有一名日本老司機在《5CH》討論區發文指出，他看鈴村愛里7月推出前往京都取景的啪啪啪片，意外發現拍攝地的房間格局和擺設，竟跟京都格蘭王子大飯店的皇家大套房如出一轍，光是入住一晚就要價338580日圓（約93500新台幣）。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言回應「看片子，體液都噴到沙發了」、「對比窗外景色，確實是格蘭王子大飯店」；還有人好奇攝影團隊有沒有取得飯店拍攝許可，「申請攝影的費用會更高吧」、「搬一堆攝影器材，沒申請的話一定會起疑」。

鈴村愛里上月26日突然在推特上宣告即將引退，讓不少粉絲相當震驚。（圖／翻攝自prestige）

鈴村愛里7月推出前往京都取景的啪啪啪片，老司機一眼認出拍攝地。（圖／翻攝自prestige）