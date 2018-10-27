「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老司機一眼認出拍攝地

鈴村愛里因為俐落清爽的招牌短髮，在台灣有「暗黑郭雪芙」之稱。（圖／翻攝自@naxsuzumura推特）

友善列印
／綜合報導

有「暗黑郭雪芙」之稱的日本AV女優鈴村愛里（鈴村あいり）擁有魔鬼般的火辣D奶身材，日前有眼尖的老司機發現，7月推出的啪啪啪亂交片中的拍攝地點，竟然是京都格蘭王子大飯店的皇家大套房！

長相甜美的鈴村愛里因為俐落清爽的招牌短髮，在台灣有「暗黑郭雪芙」之稱，還曾被AV達人「一劍浣春秋」封為「AV女皇」，不過上月26日她突然在推特上宣告即將引退，讓不少粉絲相當震驚，紛紛推測是否與之前無碼影帶流出事件有關。

近日有一名日本老司機在《5CH》討論區發文指出，他看鈴村愛里7月推出前往京都取景的啪啪啪片，意外發現拍攝地的房間格局和擺設，竟跟京都格蘭王子大飯店的皇家大套房如出一轍，光是入住一晚就要價338580日圓（約93500新台幣）。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言回應「看片子，體液都噴到沙發了」、「對比窗外景色，確實是格蘭王子大飯店」；還有人好奇攝影團隊有沒有取得飯店拍攝許可，「申請攝影的費用會更高吧」、「搬一堆攝影器材，沒申請的話一定會起疑」。

「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老司機一眼認出拍攝地 鈴村愛里上月26日突然在推特上宣告即將引退，讓不少粉絲相當震驚。（圖／翻攝自prestige）
「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老司機一眼認出拍攝地 鈴村愛里7月推出前往京都取景的啪啪啪片，老司機一眼認出拍攝地。（圖／翻攝自prestige）
「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老司機一眼認出拍攝地 拍攝地的房間格局和擺設，竟跟京都格蘭王子大飯店的皇家大套房如出一轍。（圖／翻攝自prestige）
超甜美「俄羅斯天使」 讓歐巴...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。