韓國瑜鳳山造勢爆場！宅神南下：人車擠爆、攤販發財

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山造勢湧進5萬人，俯瞰環景照超驚人。（圖／截自Yen-ting Lu臉書3D照）

友善列印
／綜合報導
「把高雄人找回來」韓國瑜決戰大鳳山！王金平親自回高雄幫韓助陣，首場造勢晚會逾萬人聚集響應

在網路空戰取得巨大聲量的韓國瑜，昨（26日）晚在高雄鳳山舉辦造勢晚會，逾5萬名支持群眾擠爆會場，這也是他首場的大型造勢，非常具有指標意義。今年8月曾在網路上和網友以「雞排幣」下賭高雄選情的「宅神」朱學恒也南下高雄進行「雞排考察之旅」，看了現場造勢狀況更直呼「人進不來、車出不去、攤販發大財」。

「我人現在高雄，怕了吧！」宅神今（27日）凌晨在臉書上傳「雞排幣」並打卡PO文，「看了現場造勢的狀況之後發現，人進不來、車出不去、攤販發大財」並PO出「雞排幣」，一旦韓國瑜選上高雄市長，就發出200份雞排。由於宅神打卡時間已凌晨，網友問說「你現在跑去高雄幹嘛？散場了吧～」他則回應「視察雞排攤啊」。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示「看那個3D空拍更震撼，密集恐懼症」、「感覺是高雄市民被民進黨執政20年來一吐怨氣的一晚！」、「年輕人來的非常多，現場真的是擠到爆。連放在上衣口袋的煙都擠扁了，誇張！」；還有網友霸氣力挺「好吧～朱大，如果韓總選上你要在高雄發雞排，我贊助你，我包一廳200人左右的影廳看電影配你的雞排。」

高雄市長韓國瑜昨日在鳳山舉行造勢晚會。(圖/韓國瑜高雄競選總部) 高雄市長韓國瑜昨日在鳳山舉行造勢晚會。(圖/韓國瑜高雄競選總部)
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