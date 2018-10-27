韓國瑜鳳山造勢爆場！宅神南下：人車擠爆、攤販發財

2018年10月27日 12:34 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「把高雄人找回來」韓國瑜決戰大鳳山！王金平親自回高雄幫韓助陣，首場造勢晚會逾萬人聚集響應

在網路空戰取得巨大聲量的韓國瑜，昨（26日）晚在高雄鳳山舉辦造勢晚會，逾5萬名支持群眾擠爆會場，這也是他首場的大型造勢，非常具有指標意義。今年8月曾在網路上和網友以「雞排幣」下賭高雄選情的「宅神」朱學恒也南下高雄進行「雞排考察之旅」，看了現場造勢狀況更直呼「人進不來、車出不去、攤販發大財」。

「我人現在高雄，怕了吧！」宅神今（27日）凌晨在臉書上傳「雞排幣」並打卡PO文，「看了現場造勢的狀況之後發現，人進不來、車出不去、攤販發大財」並PO出「雞排幣」，一旦韓國瑜選上高雄市長，就發出200份雞排。由於宅神打卡時間已凌晨，網友問說「你現在跑去高雄幹嘛？散場了吧～」他則回應「視察雞排攤啊」。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示「看那個3D空拍更震撼，密集恐懼症」、「感覺是高雄市民被民進黨執政20年來一吐怨氣的一晚！」、「年輕人來的非常多，現場真的是擠到爆。連放在上衣口袋的煙都擠扁了，誇張！」；還有網友霸氣力挺「好吧～朱大，如果韓總選上你要在高雄發雞排，我贊助你，我包一廳200人左右的影廳看電影配你的雞排。」

高雄市長韓國瑜昨日在鳳山舉行造勢晚會。(圖/韓國瑜高雄競選總部)

高雄全場高呼韓國瑜凍蒜，氣氛沸騰到頂點。（圖／本報資料照，林宏聰攝）

支持者擠爆馬路及橋，滿滿的人頭。（柯宗緯攝）