3年前超美味食譜被翻出 網友一查發現是他寫的！

燦烈3年前在IG上分享的辣炒年糕食譜被翻出引起熱議(圖/翻攝自推特/@weareoneexo)

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不會料理的人為了做出美味的食物，常常需要依靠購買食譜或是上網搜尋製作辦法，在韓國有一名網友因為無意間搜尋到了超美味的炒年糕食譜，而發文感謝寫出食譜的「他」。

近日，在韓國《the qoo》的熱門文章當中，有一篇標題為「感謝EXO燦烈的理由」的文章，網友表示自己在網路上很努力地搜尋製作好吃的辣炒年糕的方法，無意間發現了燦烈3年前分享的食譜，親自嘗試之後發現是他試過最好吃的一種，於是上網感謝他並將食譜分享給大家也嘗試看看。

3年前超美味年糕食譜被翻出 網友一查發現是他寫的！ 燦烈製作辣炒年糕的方法(圖/翻攝自《the qoo》)

燦烈3年前在個人Instagram發布了自己製作辣炒年糕的方法：「1.將適量的年糕洗乾淨放進平底鍋，加入2杯水和3勺糖煮開 2.水煮開後放入一大勺辣醬攪拌均勻 3.辣醬攪拌開後加入2.5勺醬油和1.5勺辣椒粉，之後慢慢煮就完成了。魚餅、雞蛋、蔥就是覺得『啊，現在該放了』的時候加入就行了。煮的時候要一直攪拌，不要讓年糕黏在一起」。

有趣的是，這名網友一開始並不知道燦烈是誰，上網一查之後才發現原來是EXO的成員，讓他大吃一驚，還在文末一併附上了燦烈的照片，介紹給同樣不認識他的網友們，網友們也紛紛在文章下面留言表示：「要試試看了！」、「燦烈牌炒年糕」、「這個真的很好吃，感謝燦烈！」、「啊，看了好餓！」。

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요리하는남자 매력있나요

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文章來源：the qoo

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