半夜12點自拍！正妹修圖後驚見「人頭」死盯著她

2018年10月27日 16:01 林孝芸

想必大家都聽過許多關於「半夜12點的禁忌」吧，但通常都是耳聞和傳言，沒想到恐怖的事情在一位菲律賓女孩的身上卻發生了！

卡特里娜(Katrina Paraiso)。(圖/取自insight)

這位來自菲律賓的女孩名叫卡特里娜(Katrina Paraiso)，目前她獨自在日本念書。日前學校休假，於是她返回菲律賓的家鄉準備和家人、朋友聚聚。

拍完照片後發現光線太暗了，隨後她開啟修圖軟體修圖。(圖/取自insight)

某天晚上，她心血來潮想自拍，拍完幾張照片後，因為光線太暗，於是她開啟了修圖軟體準備好好的「P圖」一下，沒想到當她將亮度調到最高時，竟發生了讓她嚇傻眼的事情！照片的左下角竟有一顆人頭躺在地上，樣貌看起來非常驚人，仔細一看，這顆人頭的眼睛看起來就像死盯著卡特里娜一樣。而這張照片拍完，她看著手機的時間顯示竟然是「半夜12點」，這個巧合讓她冷汗直冒。照片上傳網路後，也引發了廣大討論。

照片左下角竟出現一顆人頭！(圖/取自insight)

事實上，關於半夜12的的禁忌傳言有很多，像是在12點在鏡子前削蘋果，能看見未來的老公、在12點撥12個0，另一頭會是地獄的閻羅王將電話接起...等，但這些也終究是傳言，大家也別太上心了。