岳父好！「女神級」女兒替議員爸站台 網友全暴動了

2018年10月27日 17:25 林孝芸

正妹來襲！一位男網友近日眼尖發現前鎮、小港區市議員候選人楊政城的參選宣傳照竟有「仙氣」，在他身邊的女兒竟然是個隱藏版美女，男網友將照片轉貼到臉書社團，竟意外引發男網友暴動，更讓許多人直接大喊：「岳父好！」

楊政城的宣傳照中，正妹女兒完全搶走風采！(圖/取自楊政城 前鎮小港新政治臉書)

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出宣傳照，他寫著：「來...來...來...市議員候選人懇請大家多多支持，要認岳父跟爸爸的的請旁邊取號碼牌......。」照片中的候選人楊政城身穿宣傳上衣，手插口袋，在他一旁的女兒則將手靠在他的肩膀上，她綁著一頭俏麗馬尾、臉上的甜笑配上纖細的身材，讓不少網友都超驚豔，也早已忘記照片的主角其實是楊政城。

正妹女兒始終是照片中的焦點。(圖/取自楊政城 前鎮小港新政治臉書)

不少男網友看完照片都暴動了，紛紛留言：「岳父我在這啊！」、「跪求正妹女兒臉書」、「太扯了，真的很美」、「祝岳父高票當選，到時候我會帶著賀禮到府上拜訪。」

楊政城30年前白手起家，有「褲子大王」之稱。(圖/本報系資料照)

楊政城在30年前白手起家，事業從成衣跨足飯店、藥妝，更有「褲子大王」之稱。今年以無黨籍身份投入高雄市前鎮小港區市議員選舉，主打訴求為「政治可親、城市有愛」，心中無藍綠、只求是非黑白。