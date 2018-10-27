岳父好！「女神級」女兒替議員爸站台 網友全暴動了

女兒與楊政城一同拍攝競選宣傳照。(圖/取自楊政城　前鎮小港新政治 臉書)

友善列印

正妹來襲！一位男網友近日眼尖發現前鎮、小港區市議員候選人楊政城的參選宣傳照竟有「仙氣」，在他身邊的女兒竟然是個隱藏版美女，男網友將照片轉貼到臉書社團，竟意外引發男網友暴動，更讓許多人直接大喊：「岳父好！」

真人版「九命怪貓」！29歲男竟已死過9次 ... 楊政城的宣傳照中，正妹女兒完全搶走風采！(圖/取自楊政城　前鎮小港新政治臉書)

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出宣傳照，他寫著：「來...來...來...市議員候選人懇請大家多多支持，要認岳父跟爸爸的的請旁邊取號碼牌......。」照片中的候選人楊政城身穿宣傳上衣，手插口袋，在他一旁的女兒則將手靠在他的肩膀上，她綁著一頭俏麗馬尾、臉上的甜笑配上纖細的身材，讓不少網友都超驚豔，也早已忘記照片的主角其實是楊政城。

岳父好！「女神級」女兒替議員爸站台 網友全暴動了 正妹女兒始終是照片中的焦點。(圖/取自楊政城　前鎮小港新政治臉書)

不少男網友看完照片都暴動了，紛紛留言：「岳父我在這啊！」、「跪求正妹女兒臉書」、「太扯了，真的很美」、「祝岳父高票當選，到時候我會帶著賀禮到府上拜訪。」

岳父好！「女神級」女兒替議員爸站台 網友全暴動了 楊政城30年前白手起家，有「褲子大王」之稱。(圖/本報系資料照)

楊政城在30年前白手起家，事業從成衣跨足飯店、藥妝，更有「褲子大王」之稱。今年以無黨籍身份投入高雄市前鎮小港區市議員選舉，主打訴求為「政治可親、城市有愛」，心中無藍綠、只求是非黑白。

「暗黑郭雪芙」飯店啪啪啪 老...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。