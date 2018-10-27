好市多烤雞年賠8.8億還是要賣！背後吸金手法曝光

2018年10月27日 17:41 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）的招牌烤雞鮮嫩多汁，加上定價比「生雞肉」還便宜，超高CP值受到不少顧客歡迎。事實上，好市多從90年代起，烤全雞價格就維持在4.99美元，儘管期間歷經人力成本高漲、禽流感肆虐，雞隻價格居高不下，但也堅持不漲價的原因，跟背後的吸客手法大有關聯！

好市多財務長蓋蘭提（Richard Galanti）曾在2015年受訪時被問到烤雞長年虧損的問題，他表示，當其他超市將烤雞價格從4.99美元調漲到5.99美元，而他們卻堅持「凍漲」，這意味著公司每年必須吸收烤雞3000萬（約台幣8.8億元）到4000萬美元（約台幣11.8億元）的虧損。

當然，好市多絕非佛心企業，背後靠著「低價攬客」的商業手段，吸引更多消費者上門，加上刻意調整購買動線，顧客需要走到深處才能拿取烤雞，途中勢必得經過層層商品的誘惑，一旦「順手」拿起幾樣商品，就意味著好市多的策略成功了。

另一方面，好市多為了降低烤雞成本，避免虧損太兇，更引進了高效能的烤爐，並想辦法節省包裝成本，未來更打算在美國內布拉斯加州建立最大的養雞場，藉此平穩肉雞的價格。

雖然自今年4月起，台灣好市多將全雞價格從179元微調至189元，但網友還是相當買單，直言「菜市場一支生的大土雞腿就要180了，就算漲價了還是划算」、「還是很便宜啦！我可是為了烤雞才辦卡的」。