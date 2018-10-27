打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班

打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班（圖／翻攝自騰訊網）

友善列印
/ 綜合報導

這主管也太讓人傻眼！大陸一名男網友日前因為氣管炎向公司請假，沒想到卻被主管瘋狂盤問，還不斷被要求拍照證明，男子將對話PO網後，網友也紛紛批評主管，「根本在刁難人！」

打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班 男子向主管請假，卻遭到質疑照片中的手不是自己的。（圖／翻攝自騰訊網）

根據陸媒報導，男子日前因為咳嗽不止，引起支氣管炎，更發了高燒，於是他決定向公司請假，並傳了一張打點滴的照片給主管，「下午估計來不了啦！還有兩瓶（點滴）要掛，我這是咳嗽引發支氣管炎…」

沒想到卻被主管質疑，「這不能證明是你的手吧？你的臉呢？」於是男子又傳了一張躺在病床上的臉部特寫，以及一張病房照片，不過，主管竟然還是不相信，「這不能證明是今天下午吧？把時鐘或手錶時間都拍進去才能證明。」

打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班 男子又傳了一張臉部照及病房照。（圖／翻攝自騰訊網）

最後男子只好請醫生幫他拍一張全身照，照片中他右手打著點滴，左手拿著手錶，表情相當無奈，才終於讓主管准假。

打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班 主管要求時間及手錶都要一起入鏡。（圖／翻攝自騰訊網）
打點滴請假卻狂被刁難！主管逼傳5照才准假 網傻眼：寧可上班 男子最後只好無奈地請醫生幫忙拍全身照。（圖／翻攝自騰訊網）

這段對話曝光後，網友都紛紛表示，「這老闆太刁難了！」、「這是什麼神仙單位？」、「如果可以，寧可選擇上班」；也有網友笑說，「你還得拿著今天的人民報，不然怎麼知道是今天？」、「請證明你的錶沒被調過。」

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