「最兇撞球裁判」愛穿深V上衣 G奶太惹火竟害她遭禁賽

「最兇撞球裁判」愛穿深V上衣 G奶太惹火竟害她遭禁賽(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

體育賽事除了選手們的表現受矚目，賽場上有正妹的話也會特別吸睛。大陸撞球界有一名知名女裁判呂帥希，在2014年的國際賽事執法，因為西裝外套內穿著低胸上衣，G奶的好身材讓她一砲而紅；豈料，最近傳出她服裝太過清涼，加上美國國籍的問題，導致她遭到大陸撞球協會無限期禁賽。

呂帥希傲人的身材，在撞球比賽上執法，反而成為一大焦點。 呂帥希傲人的身材，在撞球比賽上執法，反而成為一大焦點。(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，今年29歲的呂帥希是大陸的一名撞球女裁判，身高166公分、體重47公斤，卻有著35G、24、31的傲人身材，在撞球比賽執法時，在規定的制式西裝外套下，總是搭配低胸深V的上衣，一舉一動流露出性感的氣息；在2014年在國際賽擔任裁判後瞬間爆紅，被大票粉絲冠上「巨乳裁判」的封號，後來還做過內衣模特兒、拍清涼寫真。

呂帥希爆紅後吸引不少粉絲支持，豈料近期卻傳出她因為穿著和國籍問題受到無限期禁賽。 呂帥希爆紅後吸引不少粉絲支持，豈料近期卻傳出她因為穿著和國籍問題受到無限期禁賽。(圖/ 翻攝自微博)

呂帥希爆紅後，除了擔任撞球女裁判執法外，還被企業聘任為特別助理，還轉籍美國，更努力經營個人事業，在微博就擁有40萬粉絲。不過，她轉籍的問題受到大陸網友批評，還有不少人質疑她在球場上執法的穿著不妥當，認為她是「刻意炒作」，讓大家能注意到她，最近更驚傳呂帥希因為穿著和美國國籍的問題，已遭到大陸台球協會無限期禁賽的處罰。

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