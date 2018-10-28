暖心孫女送奶奶泰迪熊 內含驚喜讓網友看了鼻酸

暖心孫女送奶奶泰迪熊 內含驚喜讓網友看了鼻酸(圖/翻攝自影片)

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送禮物價格不是重點，心意最重要，如果能讓收禮者感動，那麼送禮的人也會十分開心。在英國利文斯通，一位孫女送給她的奶奶一隻內含「驚喜」的泰迪熊，讓奶奶一發現便瞬間感動地流下眼淚。

這位孫女在自己的推特上傳了她送奶奶禮物的影片，影片當中奶奶先是遮住自己的臉，似乎是害羞面對鏡頭，接著孫女要她趕緊拆禮物，奶奶先從盒子裡拿出一封信稍微閱讀了一下，接著又從裡面拿出一隻泰迪熊，孫女讓奶奶按泰迪熊的手，下一秒就傳出已經去世的爺爺的聲音說道：「哈囉，親愛的」、「我愛你，親愛的」，奶奶瞬間摀住嘴巴，感動地流下眼淚。

根據外媒報導，爺爺在三年前去世，這位孫女和她的爸爸為了慶祝爺爺奶奶的結婚紀念日，因此上網購買了可以錄製聲音的泰迪熊，將爺爺的聲音放進去送給奶奶。看完影片後許多網友也表示自己備受感動，忍不住跟著奶奶哭了出來，也讚賞這對父女所做的事情十分貼心。

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