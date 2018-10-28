少女切肚臍「斷親情」轉送男友 結局超展開她好懊悔

2018年10月28日 12:12 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

俗話說「身體髮膚，受之父母」，無論是穿耳洞或是刺青等，都被一些人視為傷害身體的行為。墨西哥有一名叛逆的少女蘭德羅斯(Paulina Casillas Landeros)個性前衛，身上多處有刺青或穿環，先前更因為和家人吵架把肚臍切掉，再轉送男友；豈料事後她跟家人的關係好轉，還跟男友分手，讓她懊悔不已。

綜合外媒報導，墨西哥哈利斯科州的一名女子蘭德羅斯喜歡追求前衛的打扮，身體有多處刺青和穿環，更做了「背部馬甲」穿環，代表背部脊椎兩側穿了兩排金屬環再綁上緞帶，像是穿著馬甲式的衣服；除此之外，蘭德羅斯還特地動手術，只為了讓舌頭一分為二。

她將切下來的肚臍裝在小袋子，寫上「我愛你」的字條轉送給當時熱戀中的男友。(圖/ 翻攝自《Caters News Agency》網站)

不過，蘭德羅斯做自己的方式不被家人認同，害她氣得切掉自己的肚臍，因為肚臍象徵與家人的連結，她要「斷開所有事物與連結」；後來她甚至將切下來的肚臍裝在小袋子，寫上「我愛你」的字條轉送給當時熱戀中的男友。

儘管後來她跟男友因故分手，但她仍認為對方會一輩子留著她的肚臍，「他知道這有多大的意義」；而蘭德羅斯萬萬沒想到，在切除肚臍之後，她跟家人的關係卻逐漸好轉，才開始為了當初的魯莽感到後悔，也為自己的衝動付出很大的代價，因為切除肚臍手術後，醫師沒有教她如何處理傷口，結果受到感染，經過多次治療才逐漸康復。