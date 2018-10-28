聽過最好的遲到理由是什麼？ 他的理由讓老師好震驚

聽過最好的遲到理由是什麼？ 他的原因讓老師好震驚(示意圖/達志影像)

友善列印

學生上課遲到的理由百百種，最近在Reddit上就有一則主旨為「作為老師，你聽過最好的遲到理由是什麼？」的文章引起熱議，內容寫了一位大陸留學生在加拿大上學時遲到的原因，讓網友直呼這絕對是「最厲害的遲到理由」！

這名老師寫道：「我是一名助教，每周有兩節晚間實驗課程，一般情況如果遲到10分鐘以上，除非有醫生或警方證明，否則我的學生基本上就拿不到太多分數」、「某次上課，一個大陸留學生遲到20分鐘，他在下課後跟我瘋狂道歉，向我解釋在上學途中目擊了槍殺案，他和另外一位目擊者試圖去幫助受害者，但他仍不幸身亡，就是因為這件事情他才遲到的」，老師表示在聽完這段原因後，他的第一個反應就是「太扯了！」，但他仔細一看這位學生的衣服，發現到處都有血跡，還沒等他開口回應，這名學生就已經轉身離開。

第二天老師便收到了郵件，內容寫著這名學生已經提交了警方報告，確實是槍殺案的目擊者，老師當時就震驚了，他驚歎這位同學的心態：「前幾分鐘剛有一個人在自己懷裡過世了，他還盡全力趕來上課！無法想像他一個人坐在最後一排，是怎麼慢慢消化這件事的」。

這篇文章一發布，瞬間引起網友討論，有些人表示「這種事情在加拿大很常發生」，也有人責備老師「學生渾身是血你怎麼可能沒看到呢？」，還有些人質疑「正常人碰到這種事都會回家休息，他竟然等到下課才說，不是很奇怪嗎？」，但許多網友留言替大陸留學生說話，表示他們並不喜歡太過突出，因為人生地不熟、語言也不好，很害怕犯錯、曠課、遲到，給老師留下壞印象，因此對於這名學生的作法也不會感到奇怪了。

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