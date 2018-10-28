網紅「眼球刺青」自稱青眼白龍 忍受失明3周竟超享受！

網紅「眼球刺青」自稱青眼白龍 忍受失明3周竟超享受！(圖/ 翻攝自Instagram@ amber__luke)

友善列印
／綜合報導

刺青是全球不少年輕人喜歡嘗試的體驗，甚至連眼睛都能成為刺青的部位！澳洲一名女網紅路克(Amber Luke)是個刺青愛好者，全身上下紋了各種圖騰，沒想到她還甘願冒著失明的風險，也要嘗試「眼球刺青」；所幸她在失去視力3周後，最終親眼看到成果，馬上自稱「青眼白龍」，更直言「越看越喜歡」。

綜合外媒報導，來自澳洲的一名正妹網紅路克常常在Instagram分享自拍美照，從照片中看到她的臉上和身體紋有各種圖騰，她也不吝嗇展現她的好身材，而她最後甚至開心地接受「眼球刺青」，將眼白紋上青色；她知道這項手術有失明的風險，而術後她的確失明3個星期，但當她睜眼清楚看到成果後，對此感到相當滿意。

路克的雙眼在「眼球刺青」後，棕色的眼珠配著青色的眼白，在陽光照射下顯得特別吸睛，她的粉絲還將它們譽為「精靈眼」；而她日前在IG貼文表示接受「眼球刺青」已經滿一年，至今從來沒有後悔過，甚至一天比一天更喜歡它們」。最特別的是，路克還在IG的介紹中自稱是「青眼白龍」。

2017年10月傳出一名女模嘗試「眼球刺青」，最後卻不幸失明。 2017年10月傳出一名女模嘗試「眼球刺青」，最後卻不幸失明。(圖/ 翻攝自臉書@ Catt Gallinger)

不過，儘管「眼球刺青」近年來在國外盛行，但在2017年10月就傳出有一名女模特兒大膽嘗試，結果造成眼球感染，連眼淚都被墨水染色，發炎後狂流「紫色眼淚」，最後甚至失明，引起熱議。

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