超夯正妹眼科院長！起底背景竟是「皇族後代」

2018年10月28日 14:06 林孝芸

日本東京最近一位眼科正妹院長在網路上引發廣大討論，不僅僅是她的亮麗外表和高學歷，而是她的家世背景真的太讓人好奇了，因為她的姓氏「愛新覺羅」可是清朝的國姓啊，不得不讓人聯想到她究竟是不是皇族後代呢？

有著亮麗外表和高學歷光環，使她成為網路上超夯的話題正妹。(圖/取自愛新覚羅維 臉書)

綜合日媒報導，這名美女名叫愛新覺羅維(あいしんかくら い)，2007年畢業於名古屋大學醫學系，而更在2017年取得東京大學醫學博士學位，有著豐富臨床經驗的她，現在是大井町眼科(アイクリニック大井町)的院長。據悉，她還能通英文與中文，真的是太厲害了，可說是人人稱羨的人生勝利組啊！

末代皇帝溥儀。(圖/取自維基百科)

但她的姓氏也讓人非常好奇，就竟她和末代皇帝溥儀溥儀有沒有血緣關係呢？事實上，愛新覺羅的後代有許多人在日本生活，就連溥儀的弟弟溥傑也與日本非常有淵源。

穿著私服的院長也超漂亮的！(圖/取自愛新覚羅維 臉書)

關於這個身世之謎，就有一位自稱和她在同一個單位實習的網友在推特上說：「在網路上講太多個人資料不太好，不過我跟她雖然不是同屆但是在同一個單位實習，可以確定她真的是後代喔！」

其實不管這位美女院長是不是皇族後代，重要的還是她的醫術，大家還是將重點放在她的專業上吧！