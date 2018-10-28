日本自來水生飲得看「水龍頭」掀網熱議 廠商出面吐真相

2018年10月28日 15:32 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多民眾即使沒有去過日本，也曾聽聞在當地打開水龍頭就能直接生飲自來水。最近日本當地網路上瘋傳並非每家每戶的自來水都能喝，而是得看水龍頭上有「藍色點點」標示，才能夠直接生飲；消息曝光後引起網友熱議，水龍頭製造商KAKUDAI急跳出來澄清，那些標記指示辨別冷熱，日本的自來水「都可以生飲」。

綜合日媒報導，儘管日本被號稱「水龍頭的水可以直接生飲」的國家，但當地民眾其實也常常會有「這個水真的可以喝嗎？」、「百貨公司洗手台的水也能生飲？」等疑問，因此網路上開始有傳言，如果水龍頭上方有藍色點點標示，就代表是可以生飲的水龍頭，反之沒有標示的，水就不能夠生飲。

這個說法很快地在網上瘋傳，馬上引起日本水龍頭知名製造商KAKUDAI關注，並且馬上跳出來闢謠，表示這個傳言是錯的，因為水龍頭上方的標示，不過是讓民眾辨別冷熱水，沒有標示的只不過是因為該水龍頭不需要辨別冷熱。此外，日本水務局也直言，日本的淨水處理系統十分完善，所以在日本只要打開水龍頭的水，都能夠直接生飲。

其實，日本的確有幫自來水來源做分別，分別有「上水道、中水道、下水道」，其中民眾飲用的屬於上水道的水，而只要會接觸到人體的水也都是源於上水道；而沖馬桶的水就屬於中水道，民眾使用過後的污水或是雨水就屬於下水道。