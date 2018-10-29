少林功夫好耶？「武僧43秒KO非洲拳王」卻被爆他的真實身分竟是...

2018年10月29日 07:30 王佐銘

日前大陸河南舉辦了世界格鬥冠軍賽，並且邀請了7國選手一同參與競技，當中萬眾矚目的便是少林武僧釋延孜大戰非洲拳王蓋博瑞的賽事，豈料，比賽才開始大約43秒，少林武僧便直接擊敗對方，立刻引發網友嘩然，紛紛留言表示「真的是少林功夫好耶！」不過事後卻遭爆其實蓋博瑞只是一名交換生，讓人不免質疑這場賽事的真實性，而他本人也出面說明。

綜合外媒報導，當時這場決鬥引起網友們關注的原因即是陸方代表為少林弟子大戰非洲拳王，因此在「中非對決」時誰贏誰敗勢必成為焦點，場邊更因此聚集了許多民眾，就想見證歷史性的一刻。沒想到當比賽一開打後，少林武僧釋延孜竟然只用43秒的時間秒殺對方，讓所有的民眾情緒嗨到最高點。

沒想到賽後卻有人爆料，其實大家口中的「非洲拳王」只是一名瀋陽航空航天大學的留學生，並沒有實質的武功底子。另外，透過影片也可以清楚看見，當時少林武僧並沒有使出任何功夫，對方就遭到他擊倒，令人真的懷疑此場比賽的真偽。

對此，蓋博瑞表示，其實自己在自己家鄉確實有比過比賽，不過在中國比賽的6場中，僅贏了1場，因為現在正在瀋陽航空航天大學當留學生的他以課業為重，已經很久沒去訓練了。不過校方卻表示，他並不是該校學生，早就於今年1月時，便辦理離校離境，整起事件更是讓民眾霧裡看花!