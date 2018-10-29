男搭高鐵猥褻強吻上輩子情人 稚女哀求：爸爸不要摸我屁股

男搭高鐵猥褻強吻上輩子情人 稚女哀求：爸爸不要摸我屁股(圖/ 翻攝自微博@都市快報)

友善列印
／綜合報導

女兒是爸爸上輩子的情人，但這輩子還能隨意做親密行為？最近大陸有一家人搭乘高鐵從廣東到江西，途中男子不斷撫摸女兒，甚至強吻她的全身，並將手伸進她的衣褲內，儘管她哀求「不要摸我屁股」，男子仍依然故我，而女童的媽媽和外婆都未出手制止；消息曝光後，網友紛紛氣得痛批，「不折不扣的禽獸」。

據大陸《都市快報》報導，27日大陸高鐵G1402班次從廣東省廣州市開往江西省上饒市的途中，有一名女乘客目睹變態狼父對稚女猥褻，從她拍下的影片中看到黑衣男抱著年幼的女兒，雙手不斷在她的身上游移，更屢屢將手伸進衣服或褲子內，還會親親她的嘴，各種動作已不像父女間的嬉鬧。

女乘客表示，她有清楚聽到小女童面對父親的淫威有不斷拒絕，喊著「爸爸，我疼，你不要又摸我屁股啦」，但狼父卻一副享受的模樣，堅持地繼續猥褻上輩子的情人；而狼父的舉止儘管已經超出父女間正常的親密範圍，但女童的媽媽和外婆都沒有出手制止，任由他想做什麼就做什麼。

狼父猥褻幼女的影片在當地網上瘋傳，瞬間引起大批網友砲轟，「旁人都看不下去了，媽媽和外婆居然視而不見，這什麼家庭？」、「我覺得是繼父，要不就是禽獸」、「過幾年真的要出事…」、「公共場合都這樣，那私人場所就更恐怖了」、「是不是親生值得懷疑，警方應該調查一下」、「看了一肚子火」；但有一些人則抱持不同意見，認為這可能就是他們父女間的互動，外人看在眼裡可能太超過。

觀看影片請點此
毒梟橫行！墨西哥小孩竟瘋玩「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。