男搭高鐵猥褻強吻上輩子情人 稚女哀求：爸爸不要摸我屁股

2018年10月29日 07:45 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女兒是爸爸上輩子的情人，但這輩子還能隨意做親密行為？最近大陸有一家人搭乘高鐵從廣東到江西，途中男子不斷撫摸女兒，甚至強吻她的全身，並將手伸進她的衣褲內，儘管她哀求「不要摸我屁股」，男子仍依然故我，而女童的媽媽和外婆都未出手制止；消息曝光後，網友紛紛氣得痛批，「不折不扣的禽獸」。

據大陸《都市快報》報導，27日大陸高鐵G1402班次從廣東省廣州市開往江西省上饒市的途中，有一名女乘客目睹變態狼父對稚女猥褻，從她拍下的影片中看到黑衣男抱著年幼的女兒，雙手不斷在她的身上游移，更屢屢將手伸進衣服或褲子內，還會親親她的嘴，各種動作已不像父女間的嬉鬧。

女乘客表示，她有清楚聽到小女童面對父親的淫威有不斷拒絕，喊著「爸爸，我疼，你不要又摸我屁股啦」，但狼父卻一副享受的模樣，堅持地繼續猥褻上輩子的情人；而狼父的舉止儘管已經超出父女間正常的親密範圍，但女童的媽媽和外婆都沒有出手制止，任由他想做什麼就做什麼。

狼父猥褻幼女的影片在當地網上瘋傳，瞬間引起大批網友砲轟，「旁人都看不下去了，媽媽和外婆居然視而不見，這什麼家庭？」、「我覺得是繼父，要不就是禽獸」、「過幾年真的要出事…」、「公共場合都這樣，那私人場所就更恐怖了」、「是不是親生值得懷疑，警方應該調查一下」、「看了一肚子火」；但有一些人則抱持不同意見，認為這可能就是他們父女間的互動，外人看在眼裡可能太超過。