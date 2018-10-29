2018年10月29日 09:33 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

翻肚蟑螂搏命戰大黃蜂 遭「程咬金」撿現成一口吞(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大自然間物種間有食物鏈的關係，不同種類的動物或昆蟲可能會出現打鬥的畫面，輸家往往成為贏家的食物。最近有一名網友看到一隻大黃蜂和一隻蟑螂在對決，蟑螂已經翻肚垂危，沒想到半路殺出一隻壁虎一口將兩者吞下，讓人相當意外；影片曝光後引起熱議，有不少人笑說，「螳螂捕蟬黃雀在後最佳範例」。

據《每日郵報》報導，日前國外有一名網友在住家外看到一隻活力充沛的大黃蜂，不斷地攻擊一隻翻肚的蟑螂，像是要將對方弄死才甘願，持續進行猛烈攻擊，蟑螂也呈現腳開開無力反抗的模樣；豈料，在大黃蜂要成功虐死蟑螂時，一隻壁虎突然從門縫中出現，一口就將兩隻蟲吞下，成功撿現成的最終勝利者。

壁虎漁翁得利的結果，也有許多人笑說，「活生生印證『螳螂捕蟬，黃雀在後』」。(圖/ 翻攝自影片)

網友將影片分享到網路上引起熱烈討論，一些網友對於蟑螂翻肚還能和大黃蜂對峙一段時間，深深讚嘆「不愧是打不死的蟑螂」；而壁虎漁翁得利的結果，也有許多人笑說，「活生生印證『螳螂捕蟬，黃雀在後』」。但有專業的網友分析，壁虎平時不會吃蜜蜂，因為若是被刺到可能也一起喪命，「牠可能分不清打鬥中的昆蟲是什麼，才會一口吞下，說不定最後三隻生物都喪命」。