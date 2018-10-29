日本最辣摔角選手 「超凸出」身材讓網友凍未條！

2018年10月29日 09:42 賈恩祺

大部分人對於摔角的印象，應該都是兩個男選手在擂台上進行較量，先將對方給壓制住的另一方就獲勝，但日本近來也積極發展女子摔角，其中一名女摔角手便在推特上引起討論，因為她的身材實在是太火辣了！

上福雪漂亮的臉蛋以及傲人身材引起網友討論(圖/翻攝自推特/@zacyuki)

這名女摔角手叫做上福雪，本名上福佑季，是出生於日本神奈川縣的海歸子女，從小在美國生活，因此英語會話對她來說並不困難，在大學時曾參加過「東洋大學小姐選拔」，一路殺進準決賽，之後也有參加過「Miss Action 2017」和「Miss FLASH 2018」等選美比賽，是被認證過的高顏值。

上福雪擁有寫真偶像和女摔角手的反差魅力(圖/翻攝自推特/@zacyuki)

憑藉著漂亮的臉蛋、傲人的身材以及173的大長腿，上福雪從事了模特兒的行業，在因緣際會之下又加入了職業摔角界，讓她成為身兼寫真模特的女子摔角手，擁有這樣雙重身分的反差形象，讓網友們都身陷她的魅力之中，直呼：「還沒開始看比賽就先噴鼻血了啦！」。