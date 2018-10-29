波音787捨棄窗戶遮陽板卻不刺眼 背後原因好高科技

長榮航空以波音787夢幻客機搭配燈光秀，為長榮航空波音787新機發表打造磅礡氣勢。（長榮航空提供）

友善列印
／綜合報導

飛機起降時，空服員都會要求乘客將窗戶遮陽板打開，清楚掌握機外狀況。然而隨著科技進步，最新的波音787飛機客艙不再需要遮陽板遮光，而是使用「電子窗戶」取代，秘密就在於氧化鎢電致變色玻璃！

根據臉書《電力粉絲團》表示，波音787客機的窗戶玻璃在製作過程中，添加了一層對電磁場較敏感的材料，「因此只要接上電極後，透過改變不同電壓，就能夠控制玻璃的透明度。」

《電力粉絲團》小編認為，這是非常值得推廣的節能技術，只要將這種玻璃應用在辦公大樓等建築上，就能夠選擇室內太陽輻射熱透過率，達到隔熱省電效果，只可惜目前因為成本的關係還未能普及化。

有網友好奇，電致變色玻璃不是要通電才能改變透光度，為何會達到省電效果？對此，小編回應，因為隔熱可降低室內空調的用電量，節省的電量高於本身變色運作所需的耗能。

事實上，長榮航空第一架波音787-9新機已經飛抵國門，經過整備後，預計11月開始飛航台港航線，第二架則於近期內交機，預計12月飛航日本東京及大阪，明年第二季開始導入787-10，預計在2022年前陸續交機。

波音787捨棄窗戶遮陽板卻不刺眼 背後原因好高科技 波音787捨棄窗戶遮陽板卻不刺眼 背後原因好高科技（圖／翻攝自臉書《電力粉絲團》）
長榮新機延後交 座椅公司造成 長榮航空首架波音787夢幻機2日在美國交機，4日回到台灣。這架新機比預定時間晚交付，主要是生產座椅的英國公司，被中國航空工業集團併購，讓長榮新機交付時程受影響。（長榮航空提供）
長榮首架波音787夢幻機 長榮航空首架波音787夢幻機最大特色是具有大景觀窗戶，經濟艙座椅採用德國著名賽車座椅製造廠商的產品。（長榮航空提供）
睡夢中火災來了怎麼辦？ 這個... 這些國家沒你想的那麼大！ 科...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。