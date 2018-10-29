2018年10月29日 10:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

飛機起降時，空服員都會要求乘客將窗戶遮陽板打開，清楚掌握機外狀況。然而隨著科技進步，最新的波音787飛機客艙不再需要遮陽板遮光，而是使用「電子窗戶」取代，秘密就在於氧化鎢電致變色玻璃！

根據臉書《電力粉絲團》表示，波音787客機的窗戶玻璃在製作過程中，添加了一層對電磁場較敏感的材料，「因此只要接上電極後，透過改變不同電壓，就能夠控制玻璃的透明度。」

《電力粉絲團》小編認為，這是非常值得推廣的節能技術，只要將這種玻璃應用在辦公大樓等建築上，就能夠選擇室內太陽輻射熱透過率，達到隔熱省電效果，只可惜目前因為成本的關係還未能普及化。

有網友好奇，電致變色玻璃不是要通電才能改變透光度，為何會達到省電效果？對此，小編回應，因為隔熱可降低室內空調的用電量，節省的電量高於本身變色運作所需的耗能。

事實上，長榮航空第一架波音787-9新機已經飛抵國門，經過整備後，預計11月開始飛航台港航線，第二架則於近期內交機，預計12月飛航日本東京及大阪，明年第二季開始導入787-10，預計在2022年前陸續交機。

波音787捨棄窗戶遮陽板卻不刺眼 背後原因好高科技（圖／翻攝自臉書《電力粉絲團》）

長榮航空首架波音787夢幻機2日在美國交機，4日回到台灣。這架新機比預定時間晚交付，主要是生產座椅的英國公司，被中國航空工業集團併購，讓長榮新機交付時程受影響。（長榮航空提供）