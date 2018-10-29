成大女研究生命喪「力行校區」老校友說這裡陰氣超重！

成大女研究生陳屍研究室，警方鑑識人員在二樓研究室開窗蒐證。（程炳璋攝）

友善列印
／綜合報導

成大教育研究所2年級陳姓女研究生昨（28日）晚間，被發現陳屍力行校區社科院北棟二樓諮商室內，嘴巴遭塞深色抹布，現場無血跡，疑遭勒斃，警方初判是窒息而死，目前警方逮捕42歲校園林姓清潔工，林嫌坦承借錢不成，一時衝動行凶。事實上，命案消息傳出後，不少學生人心惶惶，尤其是發生命案的力行校區，過去曾是廢棄的軍醫院，發生過不少撞鬼實錄，其中一名老校友分享的阿飄文再度在網路上瘋傳。

女研究生命案消息一出，PTT板上再度掀起靈異討論，一名老校友曾說，成大的力行校區前身是廢棄醫院，因為靈異傳說很多，是不少學生愛去的夜遊地點。某年，有位學長揪了夜遊團去試膽，帶頭的為了展現自己膽子很大，居然把團帶進了一般夜遊不會到的深處，他們闖進了還沒被拆掉的醫院部分，甚至還進去了一間應該是手術房的房間。

「房間陰森森的，帶頭的用手電筒照過去…理所當然，他的手電筒光源投射處就是整團人唯一的視線可及處。忽然手電筒光線一晃，照到一件吊著的手術衣。令人驚悚的是，那件手術衣居然還在滴血！所有團員當下驚叫著、奪門而出！卻發現其中一人動也不動。大家第一個反應就是他腿軟了或嚇呆了，於是兩個男生硬著頭皮再衝回去把他拖出來。一出房門，那個男生腿一軟，跟大家說，他不是不想跑，而是『被拉住』了，他剛剛完全動彈不得，是被同伴硬拉出門之後才終於脫離那種感覺……『被拉住』的男生回到宿舍後決定洗個澡去晦氣，衣服一脫，赫然發現自己手上腳上都有烏青的指痕！而那位當事人就住在我學長的對面寢。所以指痕我學長也有看到。」

這篇靈異故事在成大學生之間引起不小迴響，紛紛留言回應「力行的阿飄傳說很多」、「力行以前是廢棄的軍醫院，而且有太平間在那…」、「我有寫力行科技鬼，我當初也有看到血的醫生袍」、「有敏感體質的人一去就不舒服」、「據說有人看過一整排的，嚇得再也不敢靠近」；不過也有網友認為靈異故事不可盡信「如果真有這些，那學生怎麼還能上課呢？就當故事聽聽就好」。

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