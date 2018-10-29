天天吃1萬卡！肥男想減重 教練發海報給餐廳：不要再餵他了

教練Mike Hind幫助254公斤的Dibsy減重。(圖/取自mikehindfitness IG)

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現代人越來越注重自己的身材，健身的風氣也日益盛行！但在英國有一位27歲的「重量級」男子，享受美食完全不忌口，天天攝取超過1萬大卡的熱量，龐大的體型讓醫生對他發出了警告。為了活下去，他求助了私人健身教練，這位教練為了阻止他吃太多垃圾食物，竟自製海報發送給餐廳，要他們停止餵食這位男子！

天天吃1萬卡！肥男想減重 教練發海報給餐廳：不要再餵他了 教練發送海報給餐廳。(圖/取自mikehindfitness IG)

今年27歲的Dibsy體重重達254公斤，也導致他的身體出現問題，醫生也對他說：「減肥或死亡，只有這兩條路」，他聽到後便下定決心減重，於是求助了私人教練Mike Hind。

天天吃1萬卡！肥男想減重 教練發海報給餐廳：不要再餵他了(話題/日常) 現在的Dibsy也有良好的運動習慣了！(圖/取自mikehindfitness IG)

評估完Dibsy的飲食與生活型態後，他得知Dibsy每天攝取的熱量竟高達11000卡路里，遠遠超過一般男性每天該攝取的熱量(約為2500卡)，教練為了嚴格控制他的飲食，便自製了海報，上頭寫著「救救Dibsy，肥胖正在殺死他」、「別為他提供服務」，然後發送給附近店家。

值得慶幸的是，在教練的幫助下，Dibsy每天攝取的熱量已成功控制在3500卡，也開始有了運動習慣，相信他的體重一定能順利的往下掉，擁有更健康的身體與全新的人生。

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