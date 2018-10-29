碩士女跨省求職 老母搭車6小時陪找工作：她沒出過遠門

碩士女跨省求職 老母搭車6小時陪找工作：她沒出過遠門(圖翻攝自/梨視頻)

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碩士女跨省求職 老母搭車6小時陪找工作：她沒出過遠門(影片來源/youtube/全面娛樂)

孩子不管多大了，做父母的永遠會擔心。大陸山西一名碩士生，日前至河南鄭州參加招聘會，而她的母親也陪同搭車6小時參加，更透露，由於女兒從未跨省出過遠門，因此放心不下女兒，自己累一點沒關係，就希望彼此有個照應，儘管有人不支持此作法，但也有人認為，現在社會太不安全了。

根據《梨視頻》報導，王文婷山西大學歷史系碩士系畢業後，在朋友推薦下，27日至河南鄭州參加招聘會，而她58歲的老母親也陪同參與，意外成為注目焦點，她透露由於山西工作不好找，因此才會來河南增加工作機會。

老母親表示，她們坐了6小時的車，才成功抵達目的地，「一個人來不安全，晚上住宿不安全，她找我，我也想來，畢竟她沒有一個人出過遠門」。對此，網友看法兩極，有人認為女兒都已碩士畢業，應該要學會獨立「孩子總要學會自己長大」、「我是老闆，我不會接收這樣的員工，沒有獨立意識，更不懂得心疼父母以及老人」。

但也有人認為，現在治安太糟，父母會擔心很正常「我挺能理解啊，養大一個孩子多麼辛苦啊，現在社會這麼亂，新聞出來這麼多對女孩子不利的事，身為媽媽肯定擔憂」、「媽媽都是這樣的，不是說子女沒有照顧自己的能力，而是兒行千裡母擔憂」、「來找個工作，母女兩還能順帶玩一玩！多好啊！而且假如我有女兒的話，我也陪她去」。

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