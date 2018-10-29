這些國家沒你想的那麼大！ 科學家還原地圖真實樣貌

2018年10月29日 14:29 賈恩祺

從小開始我們就會在課本上學習世界的樣貌，看著課本裡地圖的樣貌，你可能會覺得北美和俄羅斯的面積要比非洲大得多，但實際上非洲的面積卻比北美大了三倍之多，也比俄羅斯要大很多。

現行的地圖使用的是「麥卡托投影法」，在1569年由知名地理學家麥卡托創造的，目的是為了幫助水手航行，它正確地呈現了每個國家的形狀，卻扭曲了大小。但要在平面繪製出球狀形體的模樣，是一大難事，這個問題也已經困擾了地圖繪製者好幾個世紀。

英國科學家利用統計軟體繪製出的二維地圖(圖/翻攝自推特/@neilrkaye)

英國國家氣象機構（Met Office）科學家試圖解開這些奇怪的扭曲，並製作了實際狀況的二維地圖，他們將每個國家大小的Met Office數據輸入到Ggplot，這個Ggplot是一個將資料可視化的統計軟體，接著利用立體投影，將球體投映到平面，創造了最終地圖，並且在最後為了更真實呈現地球兩極的樣貌，他們有手動調整了一些接近兩極的國家，這表示一旦放到平面上，地圖就無法再以球體的形狀組合在一起。